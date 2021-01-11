真相逆轉！家屬抬棺告狀 法官：損人名譽賠10萬

陳男家屬親友抬棺、灑冥紙、拉布條「悲傷父親節」到吳男新廠房抗議。（翻攝畫面）

2021/01/11 20:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陳姓男子不滿吳姓男子搬遷承租的廠房後未恢復原狀，扣押10萬元租金，事後為要求吳男復原，不慎與吳男員工發生衝突，潑硫酸傷人，陳男最後自飲農藥不治，陳男兒子認為父親枉死，抬棺到吳男公司抗議，還發媒體報導，指控吳男及徐姓、曾姓員工等人殺人未遂、傷害罪，但全不起訴，事後徐男等人認為名譽遭損，請求精神賠償30萬元。彰化地院審理，陳男兒子提供監視畫面給媒體，足以使人認定陳男之死與徐男等有關，判賠應付10萬元。全案可上訴。

2017年8月8日，陳男兒子抬棺、灑冥紙到吳男新廠房抗議，抗議對方僅因10萬元租金，就攔車打人，令陳男誤吞腐蝕性液體，導致其傷重致死，陳男兒子指對方恩將仇報，為討公道而廣發媒體到場報導，並提供當天衝突監視器畫面給媒體報導，不少新聞標題「悲傷父親節」引起議論，但經一審調查，陳男疑似畏罪服農藥不治，案情大逆轉。

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判決書指出，陳男出租廠房給經營內衣工廠的吳姓男子十多年，後來吳男搬遷新廠，陳男認為廠房天花板薰黑、電線遭剪，復原狀況不佳，要求恢復後再退還租金，但經過3年，吳男遲未有修復意願，令陳男心生不滿，多次到吳男新工廠，要求恢復原狀。

2017年8月3日上午9點，陳男又前往吳男新工廠要求返還租金，但被吳男與徐姓員工、曾姓守衛攔下並拉扯，陳男即持硫酸欲潑向吳男，徐姓員工、曾姓守衛阻擋時遭硫酸濺灑，至臉、頸、左上臂有5%二度灼傷，事後陳男隨後衝回家中飲用農藥，進而造成肺部侵蝕，當天送醫後不治。

陳男兒子3人事後對吳男、徐姓員工、曾姓守衛等人提告殺人未遂、傷害、強制等罪，案經彰化地檢、台中高分檢2年偵查，全遭不起訴，2019年8月，徐姓員工、曾姓守衛則對陳男兒子3人提告，認為當天被告提供監視器畫面暴露其面容，令外人誤解他們為殺人兇手，造成名譽受損，提告民法侵害名譽權，賠償30萬。

被告辯稱，徐男等人確實有毆打陳父頭部，恐致使死亡，且抬棺舉動是表達父親枉死傷痛，希望透過媒體陳述，由司法查明真相，且新聞報導是針對吳男，並無妨害徐男、曾男的名譽。

彰化地院審理，陳男頭部無損傷，死因為自飲農藥，破壞肺臟導致呼吸衰竭致死，而被告卻對媒體陳述，陳男是遭人棍棒毆打致死，並提供畫面，均有徐男等人身影，客觀上已足以使人認定陳男之死與徐男等有關，法官審酌，被告明知陳男之死與自飲農藥有關，卻抬棺抗議，藉媒體向大眾傳達不實言論，使徐男等人毀損名譽，針對徐男賠償請求有據，衡量後以10萬元為適當。

陳男不滿吳男租屋未恢復原狀，前往理論時遭對方攔車進而引起爭執。（翻攝畫面）

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