為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    真相逆轉！家屬抬棺告狀 法官：損人名譽賠10萬

    陳男家屬親友抬棺、灑冥紙、拉布條「悲傷父親節」到吳男新廠房抗議。（翻攝畫面）

    陳男家屬親友抬棺、灑冥紙、拉布條「悲傷父親節」到吳男新廠房抗議。（翻攝畫面）

    2021/01/11 20:18

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陳姓男子不滿吳姓男子搬遷承租的廠房後未恢復原狀，扣押10萬元租金，事後為要求吳男復原，不慎與吳男員工發生衝突，潑硫酸傷人，陳男最後自飲農藥不治，陳男兒子認為父親枉死，抬棺到吳男公司抗議，還發媒體報導，指控吳男及徐姓、曾姓員工等人殺人未遂、傷害罪，但全不起訴，事後徐男等人認為名譽遭損，請求精神賠償30萬元。彰化地院審理，陳男兒子提供監視畫面給媒體，足以使人認定陳男之死與徐男等有關，判賠應付10萬元。全案可上訴。

    2017年8月8日，陳男兒子抬棺、灑冥紙到吳男新廠房抗議，抗議對方僅因10萬元租金，就攔車打人，令陳男誤吞腐蝕性液體，導致其傷重致死，陳男兒子指對方恩將仇報，為討公道而廣發媒體到場報導，並提供當天衝突監視器畫面給媒體報導，不少新聞標題「悲傷父親節」引起議論，但經一審調查，陳男疑似畏罪服農藥不治，案情大逆轉。

    判決書指出，陳男出租廠房給經營內衣工廠的吳姓男子十多年，後來吳男搬遷新廠，陳男認為廠房天花板薰黑、電線遭剪，復原狀況不佳，要求恢復後再退還租金，但經過3年，吳男遲未有修復意願，令陳男心生不滿，多次到吳男新工廠，要求恢復原狀。

    2017年8月3日上午9點，陳男又前往吳男新工廠要求返還租金，但被吳男與徐姓員工、曾姓守衛攔下並拉扯，陳男即持硫酸欲潑向吳男，徐姓員工、曾姓守衛阻擋時遭硫酸濺灑，至臉、頸、左上臂有5%二度灼傷，事後陳男隨後衝回家中飲用農藥，進而造成肺部侵蝕，當天送醫後不治。

    陳男兒子3人事後對吳男、徐姓員工、曾姓守衛等人提告殺人未遂、傷害、強制等罪，案經彰化地檢、台中高分檢2年偵查，全遭不起訴，2019年8月，徐姓員工、曾姓守衛則對陳男兒子3人提告，認為當天被告提供監視器畫面暴露其面容，令外人誤解他們為殺人兇手，造成名譽受損，提告民法侵害名譽權，賠償30萬。

    被告辯稱，徐男等人確實有毆打陳父頭部，恐致使死亡，且抬棺舉動是表達父親枉死傷痛，希望透過媒體陳述，由司法查明真相，且新聞報導是針對吳男，並無妨害徐男、曾男的名譽。

    彰化地院審理，陳男頭部無損傷，死因為自飲農藥，破壞肺臟導致呼吸衰竭致死，而被告卻對媒體陳述，陳男是遭人棍棒毆打致死，並提供畫面，均有徐男等人身影，客觀上已足以使人認定陳男之死與徐男等有關，法官審酌，被告明知陳男之死與自飲農藥有關，卻抬棺抗議，藉媒體向大眾傳達不實言論，使徐男等人毀損名譽，針對徐男賠償請求有據，衡量後以10萬元為適當。

    陳男不滿吳男租屋未恢復原狀，前往理論時遭對方攔車進而引起爭執。（翻攝畫面）

    陳男不滿吳男租屋未恢復原狀，前往理論時遭對方攔車進而引起爭執。（翻攝畫面）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    主管在公司群組罵「是狗」 年薪300萬業務經理告名譽受損獲賠
    2021/01/03 07:11

    主管在公司群組罵「是狗」 年薪300萬業務經理告名譽受損獲賠
    爆東洋董座林全介入成大癌藥採購 中天認錯賠償換撤告
    2020/12/16 16:49

    爆東洋董座林全介入成大癌藥採購 中天認錯賠償換撤告

    自住買房這樣挑 工法如實呈現最安心
    不滿樂樂養雞場臭味 網路罵議員「臭癟三」罰5000元
    2019/06/18 12:27

    不滿樂樂養雞場臭味 網路罵議員「臭癟三」罰5000元
    美甲師欠租不還 當眾嗆房東：妳的臉跟大便一樣臭耶！
    2015/08/10 14:56

    美甲師欠租不還 當眾嗆房東：妳的臉跟大便一樣臭耶！
    社會今日熱門
    律師法修法後恐現赤字 南律公會：已超前部署
    2021/01/11 20:21

    律師法修法後恐現赤字 南律公會：已超前部署

    桃園市首次成立「義勇刑警協會」 今天正式成軍
    2021/01/10 21:57

    桃園市首次成立「義勇刑警協會」 今天正式成軍

    監院調查石木欽案 曝多樁權貴不公平司法事實
    2021/01/10 22:37

    監院調查石木欽案 曝多樁權貴不公平司法事實

    台南首例「區間測速」路段 啟用時程確定延宕
    2021/01/10 23:03

    台南首例「區間測速」路段 啟用時程確定延宕

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播