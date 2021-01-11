台南北門玉港當地上百隻流浪犬 阿嬤農婦拿小鏟子保命護身

北門阿嬤農婦楊止拿下田用的小鏟子當保命工具護身，防止野狗攻擊。（記者楊金城攝）

2021/01/11 16:55

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲、北門、七股等沿海地區的流浪犬困擾地方已久，北門玉港里傳出92歲吳姓阿嬤疑被野狗攻擊。當地玉港里長陳來盛今天說，當地流浪狗有好幾個「黨派」，估算有上百隻以上。當地楊姓阿嬤下田則拿小鏟子當保命護身符。

陳來盛說，吳阿嬤獲救當天，也有位里民在產業道路因野狗竄出嚇到而摔車受傷。玉港里周邊野狗超過上百隻，成群結黨分好幾「國」，當中有一群躲在他的閒置豬圈，只好圍起來阻絕野狗。

請繼續往下閱讀...

當地8旬農婦楊止說，咬傷吳阿嬤的是一群10多隻野狗，她就曾遇過，野狗很凶會追咬人，有次10多隻猛吠她，把她圍起來，她嚇壞了，心中默念拜請五府千歲來趕狗，她下田用的小鏟子也是保命工具，用來驅趕野狗。

前玉港里長林妙香說，就她所知和救援的，玉港里就曾有3位農婦被野狗攻擊，也有人騎機車被野狗追逐而犁田受傷，流浪犬問題應該要處理。

北門錦湖里也是野狗為患，還造成洋香瓜田毀損。2019年4月，學甲區流浪犬追車，疑導致機車犁田摔車，造成單親女童傷重不治。

北門流浪犬還曾追咬候鳥、七股流浪犬驚擾黑面琵鷺，台南濱海流浪犬問題引起民怨已久，始終難以有效解決。

居民說，有人餵養、棄養，流浪犬在魚塭也比較容易覓食，因此聚集流浪犬，流浪犬跑來跑去，還很聰明，懂得躲得遠遠的很難被捕抓，流浪犬也會成群在魚塭內捕魚吃。

台南市動保處動物管制隊長洪振凱說，只要地方有反應遊蕩犬隻問題，一定會積極處理保護民眾。

洪振凱說，流浪犬大多數不會主動擊人，看到人就會遠遠跑開，但在春、秋兩季發情期，還有地域性強，佔領地盤的流浪犬可能具攻擊性，民眾如遇上可目視犬隻慢慢後退，以隨身物品防身。

北門區流浪犬成緃隊走過魚塭，像「班兵」一樣井然有序。（記者楊金城翻攝）

北門區長張明寶、台南市動保處動物管制隊隊長洪振凱等人今天到吳姓阿嬤倒臥的農田會勘。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法