台南北門玉港當地上百隻流浪犬 阿嬤農婦拿小鏟子保命護身
〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲、北門、七股等沿海地區的流浪犬困擾地方已久，北門玉港里傳出92歲吳姓阿嬤疑被野狗攻擊。當地玉港里長陳來盛今天說，當地流浪狗有好幾個「黨派」，估算有上百隻以上。當地楊姓阿嬤下田則拿小鏟子當保命護身符。
陳來盛說，吳阿嬤獲救當天，也有位里民在產業道路因野狗竄出嚇到而摔車受傷。玉港里周邊野狗超過上百隻，成群結黨分好幾「國」，當中有一群躲在他的閒置豬圈，只好圍起來阻絕野狗。
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當地8旬農婦楊止說，咬傷吳阿嬤的是一群10多隻野狗，她就曾遇過，野狗很凶會追咬人，有次10多隻猛吠她，把她圍起來，她嚇壞了，心中默念拜請五府千歲來趕狗，她下田用的小鏟子也是保命工具，用來驅趕野狗。
前玉港里長林妙香說，就她所知和救援的，玉港里就曾有3位農婦被野狗攻擊，也有人騎機車被野狗追逐而犁田受傷，流浪犬問題應該要處理。
北門錦湖里也是野狗為患，還造成洋香瓜田毀損。2019年4月，學甲區流浪犬追車，疑導致機車犁田摔車，造成單親女童傷重不治。
北門流浪犬還曾追咬候鳥、七股流浪犬驚擾黑面琵鷺，台南濱海流浪犬問題引起民怨已久，始終難以有效解決。
居民說，有人餵養、棄養，流浪犬在魚塭也比較容易覓食，因此聚集流浪犬，流浪犬跑來跑去，還很聰明，懂得躲得遠遠的很難被捕抓，流浪犬也會成群在魚塭內捕魚吃。
台南市動保處動物管制隊長洪振凱說，只要地方有反應遊蕩犬隻問題，一定會積極處理保護民眾。
洪振凱說，流浪犬大多數不會主動擊人，看到人就會遠遠跑開，但在春、秋兩季發情期，還有地域性強，佔領地盤的流浪犬可能具攻擊性，民眾如遇上可目視犬隻慢慢後退，以隨身物品防身。