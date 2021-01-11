竹縣最資深消防老兵賴啟莊將榮退 改做救護志工持續守護家鄉

新竹縣政府消防局第3大隊關西消防分隊分隊長賴啟莊（右）從事打火、救難40載，本週六將榮退，消防局局長孫福佑（左）致贈「功在消防」模型雲梯車謝謝他的付出。（記者黃美珠攝）

2021/01/11 16:48

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣外勤最資深的打火弟兄──關西消防分隊分隊長賴啟莊本週六將退休，儘管如此，已服務地方40載的他，只要仍身穿紅色制服的一天，他就持續跟所有弟兄們站在第一線戰鬥、執行救援。2個月前他甚至獨自替新竹縣勸募到1000顆的住家火災警報器，用以協助弱勢家庭或獨居老人防範火警，替全縣完成一年計畫勸募目標的5分之1，讓知情者莫不佩服。

日前新竹縣政府消防局第3大隊所屬的關西、新埔地區同仁、義消、以及救護志工們，大家跟賴啟莊餐敘慶祝他榮退。

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消防局局長孫福佑、縣議員羅仕琦等均到場向他到賀，孫福佑並頒贈「功在消防」的紀念模型雲梯車、與「誼重情殷」的匾額等紀念品，感謝賴啟莊這40年來對新竹縣消防、救災工作的付出和努力。

第3大隊大隊長沈宥霖說，賴啟莊40年的打火救護生涯，有30年都在關西替自己的家鄉效力。

縣長楊文科為了幫弱勢家庭或獨居老人增加住家環境對火災的預警機制，由該局負責以每年5000顆住警器的勸募目標，希望逐步幫這些鄉親建構相對安全的居住環境。

賴啟莊雖然就快退休了，但是他依舊兢兢業業對待工作。去年10月就以一己之力勸募到1000顆住警器，除了展現他的責任心，也讓人看到他被各界肯定所積攢下的民氣。

此外，關西、新埔地區有4輛救護車、1輛勤務車，也都是在賴啟莊手中，經他努力或協調，爭取得民間資源挹注添購的，可以說他過去40年來為關西新埔的救災救難戰力幫助多多。

賴啟莊說，他很安慰自己40年公門有4分之3都在家鄉關西服務。既然身為在地人，只要能做得到的，他都會很樂意去做，因為他非常以自己身上的紅色、消防工作服為榮。只要身穿一天，就會努力完成一天該做的工作，絕對不留下遺憾。

退休後他除將回歸田園、含飴弄孫，享受天倫之樂，把過去認真執勤卻沒能陪伴孩子成長的遺憾，改從陪孫女長大補回來。儘管如此，他也將轉任關西消防分隊的救護志工，轉換身分，繼續跟熟悉的夥伴們一起守護家鄉平安。

關西消防分隊分隊長賴啟莊（右2）即將榮退，縣議員羅仕琦（右）、縣府消防局長孫福佑（左2）、縣府消防局第3大隊大隊長沈宥霖（左）均以大拇指肯定他過去40年替新竹縣的貢獻。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府消防局第3大隊關西消防分隊分隊長賴啟莊（右2）退休後將轉任關西分隊的救護顧問，消防局長孫福佑（左2）、第3大隊大隊長沈宥霖（左）、以及新竹縣義消總隊第3義消大隊大隊長呂煥理（右）共同頒贈「誼重情殷」感謝他退而不休。（記者黃美珠攝）

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