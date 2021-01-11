為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    電影台播國片、新片比率均不足挨罰80萬元 龍祥興訟仍敗訴

    龍祥因電影台2019年上半年播國片、新片比率均不足，挨罰80萬元；龍祥雖興訟抗罰，但北高行認為開罰並無違誤，判龍祥敗訴。（資料照）

    龍祥因電影台2019年上半年播國片、新片比率均不足，挨罰80萬元；龍祥雖興訟抗罰，但北高行認為開罰並無違誤，判龍祥敗訴。（資料照）

    2021/01/11 13:33

    〔記者溫于德／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）認為，龍祥育樂多媒體公司旗下「龍祥電影台」2019年上半年播出本國節目、新播比率，均未達廣播電視法（衛廣法）規定最低比例，開罰80萬元；龍祥不服興訟。台北高等行政法院認為NCC開罰並無違誤，判龍祥敗訴。可上訴。

    判決指出，NCC認為，龍祥電影台自2019年1月1日自6月30日止，於指定時段、每晚9時至11時共播出2萬1695分鐘，依衛廣法規定，本國節目比率不得低於25%（5423.75分鐘）、新播比率不得低於20%（1084.75分鐘）；但龍祥電影台在該時段播出的本國節目僅4775分鐘、新播時數為0，均未達法定比率，故於019年10月依衛廣法裁罰80萬元。

    龍祥不服，提行政訴訟主張，衛廣法立法目的是為避免文化霸權入侵、保障本土文化的生存空間，並扶植國內節目製作，使台灣民眾得以均衡地接觸多元文化，但應審酌業者本身的「經濟實力」，視其資本額、事業規模是否足以負擔。

    龍祥解釋，2018年僅有國產劇情長片33部、國產動畫長片2部，若扣除晚間9時至11時因電視分級制度而無法播放的限制級電影，以及被境外頻道「衛視電影台」搶購走的7部本國電影，餘由4個（東森、緯來、壹電視、龍祥）電影頻道分配有限，還要考量符合電視製播品質，根本無法符合衛廣法。

    北高行審理期間函詢文化部與音樂產業局，得知2019年國產電影片數量達121部，且國產紀錄片也可播，無國產新片片源不足問題；而「新播」代表節目平台第1次播出就算數，並未侷限年度新製或新上映，因此，即便是20年前所拍攝的老片，或者經過修復的老片，只要平台首度播出，就算新播，故認定NCC開罰並無違誤，判龍祥敗訴

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中天正式下架！全國52頻道「跳頻」、「空頻」暫時消失
    2020/12/12 05:50

    中天正式下架！全國52頻道「跳頻」、「空頻」暫時消失
    中天下架》NCC：全國數位等8系統申請下架中天新聞
    2020/12/01 20:14

    中天下架》NCC：全國數位等8系統申請下架中天新聞

    國泰品牌 傳世必備第一名邸！
    調處破局！ 龍祥電影、國興衛視等4頻道恐斷訊
    2020/02/12 20:56

    調處破局！ 龍祥電影、國興衛視等4頻道恐斷訊
    節目自製、新播時數不足 龍祥電影台被罰80萬
    2019/10/05 18:07

    節目自製、新播時數不足 龍祥電影台被罰80萬
    社會今日熱門
    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職
    2021/01/10 18:25

    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職

    大貨車衝上國道分隔島衝打橫 賓士車駕駛撞上不治
    2021/01/10 18:32

    大貨車衝上國道分隔島衝打橫 賓士車駕駛撞上不治

    熱水器裝室內！ 台中清水一家4口一氧化碳中毒
    2021/01/10 16:50

    熱水器裝室內！ 台中清水一家4口一氧化碳中毒

    花蓮警天寒執勤猝死 徐榛蔚慰問家屬︰協助辦理相關撫卹
    2021/01/10 13:45

    花蓮警天寒執勤猝死 徐榛蔚慰問家屬︰協助辦理相關撫卹

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播