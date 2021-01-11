電影台播國片、新片比率均不足挨罰80萬元 龍祥興訟仍敗訴

龍祥因電影台2019年上半年播國片、新片比率均不足，挨罰80萬元；龍祥雖興訟抗罰，但北高行認為開罰並無違誤，判龍祥敗訴。（資料照）

2021/01/11 13:33

〔記者溫于德／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）認為，龍祥育樂多媒體公司旗下「龍祥電影台」2019年上半年播出本國節目、新播比率，均未達廣播電視法（衛廣法）規定最低比例，開罰80萬元；龍祥不服興訟。台北高等行政法院認為NCC開罰並無違誤，判龍祥敗訴。可上訴。

判決指出，NCC認為，龍祥電影台自2019年1月1日自6月30日止，於指定時段、每晚9時至11時共播出2萬1695分鐘，依衛廣法規定，本國節目比率不得低於25%（5423.75分鐘）、新播比率不得低於20%（1084.75分鐘）；但龍祥電影台在該時段播出的本國節目僅4775分鐘、新播時數為0，均未達法定比率，故於019年10月依衛廣法裁罰80萬元。

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龍祥不服，提行政訴訟主張，衛廣法立法目的是為避免文化霸權入侵、保障本土文化的生存空間，並扶植國內節目製作，使台灣民眾得以均衡地接觸多元文化，但應審酌業者本身的「經濟實力」，視其資本額、事業規模是否足以負擔。

龍祥解釋，2018年僅有國產劇情長片33部、國產動畫長片2部，若扣除晚間9時至11時因電視分級制度而無法播放的限制級電影，以及被境外頻道「衛視電影台」搶購走的7部本國電影，餘由4個（東森、緯來、壹電視、龍祥）電影頻道分配有限，還要考量符合電視製播品質，根本無法符合衛廣法。

北高行審理期間函詢文化部與音樂產業局，得知2019年國產電影片數量達121部，且國產紀錄片也可播，無國產新片片源不足問題；而「新播」代表節目平台第1次播出就算數，並未侷限年度新製或新上映，因此，即便是20年前所拍攝的老片，或者經過修復的老片，只要平台首度播出，就算新播，故認定NCC開罰並無違誤，判龍祥敗訴

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