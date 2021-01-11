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    KUSO「求乾爹」被批性別歧視 新北消防基層不平

    新北市消防第四大隊出宣導奇招，卻遭批歧視。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市消防第四大隊出宣導奇招，卻遭批歧視。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/01/11 13:07

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市消防局第四大隊搭上日前西門町「求乾爹正妹」風潮，派出女隊員模仿拿紙板，宣導熱水器使用安全，起初得到不錯成效，臉書瀏覽次數飆高，達到宣導效果，但近日卻遭網友質疑「性別歧視」。而台中市消防局去年底也曾派猛男穿背心做同樣的事，卻不見有任何批評，有基層消防員抱不平直呼「難道這就不是性別歧視？根本雙標！」

    日前霸王寒流來襲，四大隊出奇招派出消防正妹至捷運新店區公所站外進行創意宣導，模仿求乾爹正妹坐地拿紙板，並寫上宣導內容，請民眾冷天使用熱水器務必記得開窗通風，不少民眾經過見狀駐足，看了下會心一笑，臉書PO文亦有數萬人瀏覽。

    近日有網友指出拍女隊員在冷天著緊身短袖做這樣的事，是在「消費女性」、「物化女性」，批消防性別歧視。四大隊則表示，該宣導文初衷是希望民眾能建立預防一氧化碳中毒觀念，並沒有歧視女性的意思，針對相關指正，大隊將持續改進，並時時接受指教。

    有基層消防員為此抱不平，只因台中市消防第八大隊也派過男消防員著背心街頭坐地舉紙版，宣導熱水器使用安全，一樣搭上「求乾爹」話題求宣導力道，卻無任何批評。基層消防說，難道這不是酸民網友們的「雙標」？肆意批評他人，這才是真歧視吧！

    有基層消防員為新北抱不平，直指台中派男消防員就沒事，新北女消防員就遭批，質疑網友雙標。（記者徐聖倫翻攝）

    有基層消防員為新北抱不平，直指台中派男消防員就沒事，新北女消防員就遭批，質疑網友雙標。（記者徐聖倫翻攝）

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