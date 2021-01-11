優良教師開黃腔被解聘 興訟再被法院打臉

老師被控上課開黃腔還以性暗示語言形容受罰同學的動作，遭決議解聘；他雖興訟請求撤銷，但北高行認為校方決議適法妥當，判決敗訴。（資料照）

2021/01/11 12:33

〔記者溫于德／台北報導〕一名曾入選校內優良名單的國中公民老師，因授課時屢開黃腔或用性暗示語言形容受罰學生的動作，遭校方解聘，並獲桃園市教育局核准；老師不服興訟。台北高等行政法院認為決議解聘適法妥當，判老師敗訴。可上訴。

判決指出，老師自2012年起至2017年在任職該校，擔任綜合課程老師及導師，因涉及校園性騷擾事件，遭校方性別平等教育委員會（性平會）依性平等教育法、教師法，決議建議解聘或校方同意，並函報桃園市教育局獲准。老師訴願遭駁後，再提行政訴訟。

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老師透過律師主張，依高雄高等行政法院一件判決可知，所謂性騷擾行為是指，未達性侵害而以明示或暗示方式，從事不受歡迎且具性意味或性別歧視的言詞或行為，影響他人人格尊嚴尊嚴、學習、或工作機會等，且應以「合理被害人」為標準檢視，但決議作成前並未訪談學生，因此無法確認學生是否感到不舒服，無從依「合理被害人」標準檢視。

至於被控責備學生「腦袋裝精液、耳朵長包皮」，見學生抱在一起、互相吸咬又說「像青蛙一樣在假交配」，也會提到A片、男優跟女優、波卡（波多野結衣悠遊卡）事件、R20飛機杯、牽豬哥（台語，買種豬精液配種）等詞，或於課堂上播放分娩、變性影片等部分。

老師認為遭責備學生並未接受訪談，且學生與父母訴請國賠時，因地院認定他未侵權已判學生敗訴；另播放分娩影片時，因有學生問生小孩有多痛，加上他想到藝人陶晶瑩所寫「月經論」文章，才回答「我用腳踹你的蛋蛋，看看有多痛，你就能感受」、「就是女生穿高跟鞋一分鐘踹你蛋蛋一千次的痛」，希望班上男學生對女生發揮同理心。

老師強調，校方解聘他有違比例原則，且他被停職後，還有2位學生挺生而出為他澄清，可見他與班上感情很好，絕無性騷擾。

校方認為依法解聘老師無誤，且教師言行影響學生的並非僅限於學術、技能等，若有悖離社會多數共通的標準與善良風俗行為，更將影響整體社會教化，請求判老師敗訴。

案經北高行審理，認定決議解聘適法妥當，自當尊重校性平會調查報告及決議認定，判老師敗訴。

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