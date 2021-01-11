博達前董座葉素菲假釋 首度報到後快閃離開

博達前董座葉素菲（中）假釋後今（11日）首度赴士檢報到。（記者溫于德翻攝）

2021/01/11 11:21

〔記者溫于德／台北報導〕轟動一時的博達63億元掏空案，主謀博達科技前董座葉素菲遭判刑16年8月，併科1.8億罰金定讞，但葉稱無力繳納，因此易服3年勞役折抵，並昨（10）日假釋出監。葉今天一早前往士林地檢署向觀護人報到，被告知假釋犯應遵守事項期間，葉多次回答「是」，速速在切結書上簽名後快閃離開。

據悉，葉入、監前後都住在新北市淡水區，屬士檢轄區，依規定，葉每月須向士檢觀護人報導；觀護人稍早告知葉假釋相關規定，包括不得與素行不良的人交往、保持善良保性等，葉邊點頭邊回答「是」，並允諾會依規定報到，簽完名後離開，全程歷經約15分鐘。

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博達科技1999年上市後，葉被控為維持股價，透過虛增營業額、以境外交易套取公司資金及發行不實海外公司債等3大手法，掏空公司資產63億元，另又掏空尚達公司；最高法院於2009年11月依違反證券交易法，判刑14年確定，併科罰金1.8億。葉另涉掏空博達子公司達3億元，再被判刑4年確定，合併應執行刑為6年8月。

葉2009年12月入監服刑，2018年二度向台中女監報請假釋初審通過，卻未繳納1.8億罰金，故即便假釋核准也無法出獄，須以易服勞役3年折抵，相當於坐1天牢就可折抵16.4萬；葉素菲昨勞役期滿假釋出獄，上午8時在獄方人員陪同下走出台中女監。

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