刑訴鑑定修法拖延逾一年 民團批法務部假研議之名阻擋

民間監督落實司改國是會議決議聯盟今日在立法院召開記者會呼籲，蔡英文總統及行政院應立即盤點司改決議落實狀況，並批評法務部不要再阻擋刑訴鑑定修法。（記者陳鈺馥攝）

2021/01/11 11:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為落實司改國是會議決議，司法院刑訴鑑定修法草案會銜行政院已超過一年半，遲未有任何新進展。民間監督落實司改國是會議決議聯盟今日在立法院召開記者會呼籲，蔡英文總統及行政院應立即盤點司改決議落實狀況，並批評法務部不要再阻擋修法。

民間司法改革基金會董事長林永頌表示，司改國是會議最後一場討論結束到現在3年半，司法院對於鑑定制度修法草案在2019年送到行政院，但政院一直遲未決定，聯盟在去年3月曾拜會蔡總統反映民意，總統也認為要加速進行，不解為何經過一年半後，政院還未審查出來。

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林永頌指出，鑑定只用書面方式提供給法院，法院可能會不了解，一定要透過法庭上交互詰辯的意見，才能就鑑定互相了解。尤其接下來要推行國民法官，如果鑑定人不來陳述，國民法官要如何了解證據案情。

針對鑑定之事，該聯盟上個月收到法務院公文回覆：「本部對於刑訴鑑定草案強化鑑定程序保障之改革方向，敬表贊同，惟對草案中部分疑義提出不同意見，目的係為完善鑑定規定，並建立確實可行之制度，目前仍在研議中」。

民間監督落實司改國是會議決議聯盟質疑，由於司法院早在起草修法條文時，就已經邀請法務部參與研議，法務部現在卻回還在「研議中」的說法，顯然是阻擋修法的杯葛手段。

聯盟直指，刑訴鑑定修法草案遭受強大阻力，最主要原因是行政機關中的鑑定人，包含法醫師、檢驗員、警調鑑定專家等，不願意接受草案要求鑑定人應該在鑑定報告具名負責，以及必須出庭接受交叉詰問的修正規定。

林永頌批評，據他側面了解，法務部認為要求鑑定人出庭會疲於奔命，鑑定人不夠無法到法庭去，但就是案件有爭議所以才更要去法庭交互詰問，在國外也是這種方式。法務部竟然可以據此杯葛，呼籲行政院加緊腳步審議，

台灣大學法醫學研究所教授李俊億表示，他當時是司改國是會議第一分組委員，這個司改決議是法律人及非法律人一致通過的，但案子送到政院就卡關。他強調，鑑定人出庭接受詰問是避免冤案的關鍵，江國慶案等5案若沒經科學檢驗是不會被察覺的，尤其江國慶案死了一條人命。

李俊億談及，第一分組召集人是行政院政委羅秉成，其壓力應該是很大，希望法務部不要再阻擋，這個鑑定修法非常有必要性，五個冤案是制度不完善所造成，沒有建立鑑定證據能力的規範，要建請政院建立證據規範制度，鑑定人應上法庭說明證據怎樣來的。

冤獄平反協會執行長羅士翔表示，去年3月就希望行政院趕快通過，一年後民團還在呼籲趕快修法，對此感到相當遺憾。相關鑑定修法是很重要的，法務部卻拖延至今。五個案件刑事補償金額超過2億元，這些冤案補償是補償不了青春，也喚不回江國慶一條人命，希望蔡總統能好好管控司改國是會議的決議進度。

江國慶案、蘇建和案、徐自強案、鄭性澤案、謝志宏案五案，相關鑑定錯誤之處，民團認為應落實司改國是會議決議，要求鑑定人未來須就鑑定證據上法庭接受交叉詰問。（記者陳鈺馥攝）

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