為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    夜宿香客大樓 男伸狼爪襲胸女同事 下舖客：聽到「啪啪」聲

    基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯傷害罪及違反性騷擾防治法等罪判處拘役80天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯傷害罪及違反性騷擾防治法等罪判處拘役80天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2021/01/11 11:05

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名蔡姓男子前年11月9日約女同事到雲林縣某宮廟進香，兩人酒後回到香客大樓就寢時，蔡男竟伸手襲胸，隨即被女同事發現，並大喊「變態，幹嘛摸我」，蔡男惱羞成怒動手毆傷對方。基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯傷害罪及違反性騷擾防治法等罪，判處拘役80天，得易科罰金。

    檢警調查，蔡姓男子前年開車邀約女同事一起到雲林縣的宮廟進香，兩人於當天晚間飲酒後，回到香客大樓休息，但因下鋪已睡滿，蔡男便與女同事一起睡在上鋪。

    當日晚間11時30分，女同事突然感覺到右側胸部被人摸抓2下，驚嚇之餘趕緊起身，併出聲嚇阻，準備離開現場；沒想到襲胸的蔡男竟推倒對方，還動手毆打女同事，導致她頭部、右眼及雙手擦、挫傷，憤而提告。

    被害人向法官表示，搭乘蔡男車輛前往進香時，他就曾在車上傳一些影片，晚餐時，雖然大家都有喝了點酒，但意識依然清楚。回到香客大樓睡覺時，剛閉上眼睛沒多久，就發現自己胸部被摸，張眼一看，發現蔡男的左手竟放在自己的胸部上，眼睛還張開看，便對著他大喊變態，想離開時卻被毆打。

    睡在被害人下鋪的證人則表示，通鋪內有小燈泡，但光線昏暗，上鋪只有蔡男跟被害人2人，不知道上方發生何事，但有聽到「啪啪」聲，隨後聽到蔡男說「你怎麼打我」，接著就聽到被害人說「蔡師傅，你怎麼這樣對我」，他們就打起來。

    蔡男則否認被害女子指控，並向法官表示，當天確實有毆打女同事，但因為喝了很多酒，已經爛醉，爬上上層通鋪睡覺時，突然覺得臉被抓傷，醒過來之後直接毆打旁邊的人，也不知道是誰，只記得對方說有摸到她的胸部，但自己不確定到底有沒有碰到，若真的有，也是酒醉翻身不小心碰到。

    法官審理後認為，依證人所稱，蔡男及其女同事喝完酒後都是自己回到通鋪休息，無須人員攙扶，且若是酒醉不甚誤觸對方身體，並不會出現摸抓動作，而被害人卻堅稱遭到對方摸抓，顯然與常理不同；另蔡男毆打女同事屬實，考量他犯後否認犯行，未與被害人達成和解，故依傷害罪及違反性騷擾防治法等罪，分別判處拘役50、40天，應併執行80天，得易科罰金８萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無聊當有趣！老婆敬酒被調侃「衣服穿太多」 薑母鴨店內爆衝突
    2021/01/10 20:33

    無聊當有趣！老婆敬酒被調侃「衣服穿太多」 薑母鴨店內爆衝突
    扯！南韓女性聊天AI 被用戶「調教」成性奴
    2021/01/09 15:49

    扯！南韓女性聊天AI 被用戶「調教」成性奴

    國泰品牌 傳世必備第一名邸！
    發文「想及格就別穿內褲來我家」 男老師被罵爆急稱開玩笑
    2021/01/08 23:17

    發文「想及格就別穿內褲來我家」 男老師被罵爆急稱開玩笑
    獨家》扯！製藥廠疑漠視主管長期性騷 受害女員工反遭記過
    2021/01/08 06:51

    獨家》扯！製藥廠疑漠視主管長期性騷 受害女員工反遭記過
    社會今日熱門
    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職
    2021/01/10 18:25

    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職

    大貨車衝上國道分隔島衝打橫 賓士車駕駛撞上不治
    2021/01/10 18:32

    大貨車衝上國道分隔島衝打橫 賓士車駕駛撞上不治

    熱水器裝室內！ 台中清水一家4口一氧化碳中毒
    2021/01/10 16:50

    熱水器裝室內！ 台中清水一家4口一氧化碳中毒

    爭看電視變肉搏戰！花蓮2老婦老人會內扭打纏鬥倒地…
    2021/01/10 12:14

    爭看電視變肉搏戰！花蓮2老婦老人會內扭打纏鬥倒地… 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播