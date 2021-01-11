夜宿香客大樓 男伸狼爪襲胸女同事 下舖客：聽到「啪啪」聲

基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯傷害罪及違反性騷擾防治法等罪判處拘役80天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2021/01/11 11:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名蔡姓男子前年11月9日約女同事到雲林縣某宮廟進香，兩人酒後回到香客大樓就寢時，蔡男竟伸手襲胸，隨即被女同事發現，並大喊「變態，幹嘛摸我」，蔡男惱羞成怒動手毆傷對方。基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯傷害罪及違反性騷擾防治法等罪，判處拘役80天，得易科罰金。

檢警調查，蔡姓男子前年開車邀約女同事一起到雲林縣的宮廟進香，兩人於當天晚間飲酒後，回到香客大樓休息，但因下鋪已睡滿，蔡男便與女同事一起睡在上鋪。

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當日晚間11時30分，女同事突然感覺到右側胸部被人摸抓2下，驚嚇之餘趕緊起身，併出聲嚇阻，準備離開現場；沒想到襲胸的蔡男竟推倒對方，還動手毆打女同事，導致她頭部、右眼及雙手擦、挫傷，憤而提告。

被害人向法官表示，搭乘蔡男車輛前往進香時，他就曾在車上傳一些影片，晚餐時，雖然大家都有喝了點酒，但意識依然清楚。回到香客大樓睡覺時，剛閉上眼睛沒多久，就發現自己胸部被摸，張眼一看，發現蔡男的左手竟放在自己的胸部上，眼睛還張開看，便對著他大喊變態，想離開時卻被毆打。

睡在被害人下鋪的證人則表示，通鋪內有小燈泡，但光線昏暗，上鋪只有蔡男跟被害人2人，不知道上方發生何事，但有聽到「啪啪」聲，隨後聽到蔡男說「你怎麼打我」，接著就聽到被害人說「蔡師傅，你怎麼這樣對我」，他們就打起來。

蔡男則否認被害女子指控，並向法官表示，當天確實有毆打女同事，但因為喝了很多酒，已經爛醉，爬上上層通鋪睡覺時，突然覺得臉被抓傷，醒過來之後直接毆打旁邊的人，也不知道是誰，只記得對方說有摸到她的胸部，但自己不確定到底有沒有碰到，若真的有，也是酒醉翻身不小心碰到。

法官審理後認為，依證人所稱，蔡男及其女同事喝完酒後都是自己回到通鋪休息，無須人員攙扶，且若是酒醉不甚誤觸對方身體，並不會出現摸抓動作，而被害人卻堅稱遭到對方摸抓，顯然與常理不同；另蔡男毆打女同事屬實，考量他犯後否認犯行，未與被害人達成和解，故依傷害罪及違反性騷擾防治法等罪，分別判處拘役50、40天，應併執行80天，得易科罰金８萬元。

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