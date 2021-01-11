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    首頁　>　社會

    幫報案卻失控喊「幹」、打警察被判刑 熱心路人二審翻案無罪

    楊男好意幫人報案被送辦，高雄高分院逆轉還他清白。（記者鮑建信攝）

    楊男好意幫人報案被送辦，高雄高分院逆轉還他清白。（記者鮑建信攝）

    2021/01/11 07:17

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市楊姓男子幫忙遭毆的羅姓女子報案，員警抵達後，他因拒絕接受盤查，脫口說出「幹」字，被地院依妨害公務罪，判處拘役20天，但高雄高分院認為他因被當嫌犯情緒發洩，沒有辱罵的意思，改判無罪定讞。

    檢方指出，2019年8月30日清晨5點多，酒後羅姓女子在高雄市三民區應昇路遭人毆打，路人楊男協助她報案，許姓和董姓女警員抵達後，見羅女嚎啕大哭並表示其手機遭楊男拿走，要求他歸還手機，遂由董員將她帶至一旁安撫並確認情況。

    另許員對楊男身分盤查被拒後，表示將帶他回隊部查證後，楊卻情緒激動、叫囂，並逕自走向警務車，欲自行上車，許員為控制現場狀況及顧及車上裝備安全，趨前阻止時，遭對方涉嫌辱罵「幹，現在是要怎樣」等語，及出手揮打許員，致使掛在胸前密錄器掉落在地，並有右膝鈍挫傷、右手背擦傷等傷害，涉嫌妨害公務等罪嫌。

    楊男被高雄地院判處拘役20天後，不服上訴高雄高分院，要求還他清白。

    合議庭法官調查，楊男好意幫羅女報案，卻被要求提供身分證，有如嫌犯般對待而心生不悅，低頭抱怨出口說「幹」，並非針對員警大聲，接著也沒有其他辱罵行為。

    此外，審酌其僅國中畢業，從事臨時工，較難期待其語言文雅，縱令其用語較為尖酸刻薄，仍屬於憲法所保障言論自由之範疇，不成立侮辱罪。

    至於許員受傷，不是楊男主動攻擊，而是為逃避員警控制，出手阻擋時揮落所致，因而認定罪證不足。

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