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    首頁　>　社會

    「海神」不敵「山神」 瑪莎拉蒂合歡山洗溝還被「親屁股」

    白色瑪莎拉蒂車輪打滑陷入山溝，由四輪傳動得利卡廂形車拖出。（許小姐提供）

    白色瑪莎拉蒂車輪打滑陷入山溝，由四輪傳動得利卡廂形車拖出。（許小姐提供）

    2021/01/10 23:40

    ［記者陳鳳麗／南投報導］合歡山路面結冰，從8日到今天發生數十起車輛打滑的交通事故，今天連暱稱「海神」的瑪莎拉蒂都輸給結冰的路面，車輪陷入山溝，還被另部也是打滑轉向的轎車「親了屁股」，最後兩部百萬名車都由具有四輪傳動的得利卡拖吊脫困，坐在海神上的許小姐說，現場有多部打滑轎車都靠得利卡，網友笑稱「海神不敵山神」，也有人說「原來得利卡才是山神」。

    這部市價370萬元、俗稱「海神」的瑪莎拉蒂，今（10）日中午12時。在合歡山俗稱「水晶宫」的武嶺往松雪樓的路段，突然打滑輪胎陷入山溝，動彈不得。而後方有部價值1、200萬元的INFINITI轎車，從「海神」屁股撞下去。

    坐在「海神」的許小姐自我解嘲地在「合歡山賞雪機動社團」PO文「結果海神還是洗溝了」，立即引發社團網友熱烈回應，指「海神撞山神」，「海神輸山神」，看到四輪傳動的「得利卡」廂形車來拖吊，還有人說「原來得利卡才是山神」。

    坐在「海神」的許小姐接受本報訪問時表示，因為瑪莎拉蒂底盤低，因為破冰爪可能會損壞車子，只能裝一般型雪鏈。而那部撞海神屁股的車，也不知為何會打橫慢慢「倒退嚕」撞向海神。後來不只海神用得利卡拖吊，INFINITI轎車也一樣靠得利卡拖。

    許小姐說，同一時間有很多輛車子都出問題，有的是上坡上不去，路人都來幫忙推車，有的是打滑轉向，或碰撞別的車，結冰的水晶宮路段真的對汽車駕駛人是一大考驗。

    親到海神的INFINITI休旅車也一樣靠得利卡拖吊。（許小姐提供）

    親到海神的INFINITI休旅車也一樣靠得利卡拖吊。（許小姐提供）

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