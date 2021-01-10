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    首頁　>　社會

    台中偷鞋賊一晚竊10多雙 女失主：出門沒鞋穿怎辦？

    一名男子8日清晨偷走太平宜欣社區周姓女子和家人10多雙鞋子，周女提醒民眾小心。（記者陳建志翻攝「我是太平人」）

    一名男子8日清晨偷走太平宜欣社區周姓女子和家人10多雙鞋子，周女提醒民眾小心。（記者陳建志翻攝「我是太平人」）

    2021/01/10 20:23

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平一名周姓女子，8日要外出打開家中鞋櫃，發現裡面10雙鞋子全被偷走，調閱家中監視器才發現當天凌晨4點左右，一名男子將鞋櫃打開偷走家人10多雙鞋子，周女苦惱po網：要出門臨時沒鞋子穿很困擾啊！警方不排除是之前曾出沒在太平、東區的偷鞋慣犯，目前正調閱監視器追查竊鞋身份、下落。

    台中太平一名住在宜欣社區的周姓女子，9日在臉書社團「我是太平人」貼文表示，之前在社團看到有人鞋子被偷走，沒想到這種事也出現在自己身上，表示鞋櫃放在家門前好幾年都沒事，8日凌晨家人卻一次被偷走10多雙的鞋子。

    周女表示，跟警方報案後，員警告知這名竊嫌疑似是出沒在北區、太平區、東區的偷鞋慣犯，不過因是遊民居無定所，查緝不易建議要將鞋子收好，因此貼文提醒大家注意，無奈表示「不然像我臨時出門沒鞋子穿很困擾啊！」

    網友看到建議她到附近的跳蚤市場找看看，周女今天前往到跳蚤市場找鞋，結果真的找到1雙她被偷走的鞋子，不過先生被偷走的鞋子則是都還沒找到。

    太平分局新平派出所林育正所長表示，失主昨晚倒派出所報案後，已經調閱監視器積極釐清竊嫌身分，目前鎖定特定對象追緝中。

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