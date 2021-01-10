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    辯喝麻油湯不知摻酒酒測值卻超標 一審無罪二審改判5月

    南投有男子在宮廟吃了3碗一大桶摻2瓶米酒的麻油猴頭菇湯，一審判無罪二審逆轉判有罪。示意圖。（資料照）

    南投有男子在宮廟吃了3碗一大桶摻2瓶米酒的麻油猴頭菇湯，一審判無罪二審逆轉判有罪。示意圖。（資料照）

    2021/01/10 17:24

    ［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣周姓男子因交通違規被警攔下，滿身酒味被警酒測，酒測值超標，他辯稱在宮廟吃平安餐，喝了3碗麻油猴頭菇湯，不知湯有摻酒，南投地院法官認為，推算周男離開宮廟到被攔檢時間，並未到他處另外飲酒，判處無罪。惟二審法官則認為2瓶米酒煮47公升的麻油猴頭菇湯，米酒被大量稀釋且經烹煮酒精早揮發，認為周男吃平安餐前已先在他處飲酒，改判有期徒刑5個月。

    住在南投市的周姓男子，是在前年的11月下旬的某日晚間6時43分許，在市區一條道路占用左轉專用道直行，被警方攔下，員警一靠近他即聞到濃濃酒味，經呼氣酒測，酒測值每公升達0.49毫克，已超過標準值不少，將其依公共危險罪嫌送辦，南投檢方也予以起訴。

    南投地院法官審理後判決無罪，法官認為周男當天傍晚接近5時半到一間宮廟吃平安餐，晚間6時31分左右離開，6時43分就被警方攔檢，兩地距離2.7公里，行車時間約需要9分鐘，顯示周男離開宮廟後就騎車到被攔檢的路口。

    一審法官也在判決書中表示，求證過宮廟的烹煮志工，當天麻油猴頭菇湯有摻2瓶米酒，未告知吃的人裡面有米酒，雖檢警推斷周男另有飲酒，惟推算時間他應未到他處飲酒。

    南投檢方不服上訴，台中高分院法官從警方的資料中，發現志工當天用相當於47公升容量的白鐵鍋煮麻油猴頭菇湯，加入兩瓶酒精濃度各為19.5%的紅標米酒烹煮，整鍋湯的酒精濃度經稀釋已很低，又經烹煮揮發，即使周男喝了2、3碗，也不會酒測值超標。

    周男後來在台中高分院法庭又改口他當天還有吃檳榔，裡面有酒精成份，檳榔加摻酒的湯吃3碗才會超標，惟法官也認為檳榔酒精經發酵也都揮發了，況且酒測前都有用礦泉水潄口，以免口腔內殘留高濃度酒精。因此認定周男所說不可採信。

    由於周男2018年酒駕被判刑6個月，隔年即再犯，因此撤銷一審判決，改判有期徒刑5個月，可易科罰金。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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