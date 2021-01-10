花蓮警天寒執勤猝死 徐榛蔚慰問家屬︰協助辦理相關撫卹

花蓮縣長徐榛蔚前往蕭姓警員住家弔唁慰問，深表遺憾與沉痛，指示警察局務必全力協助家屬處理後事及辦理相關撫卹。 （縣府提供）

2021/01/10 13:45

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣玉里警分局49歲蕭姓警員，昨在天寒中追著偷割檳榔的貨車，跑了100公尺後突倒地休克，送醫搶救不治。花蓮縣長徐榛蔚前往蕭員住家弔唁慰問，深表遺憾與沉痛，指示警察局務必全力協助家屬處理後事及辦理相關撫卹。

徐榛蔚對於蕭員的英勇表現而發生憾事深感哀傷，在警察局長蔡丁賢、玉里分局長陳蔚文、縣府南區服務中心副主任周玉梅、田正翰等人陪同下，前往蕭員住家弔唁，慰問遺眷及致贈慰問金。

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徐榛蔚說，民眾遇到任何問題與困難時，第一個想到的就是請求警員協助，警察業管事務五花八門，工作相當繁重，往往無法顧及家人過正常生活，對於競競業業的警察同仁，維護花蓮治安平穩與交通順暢，表達支持與肯定。

她說，近日天寒低溫，也提醒警察同仁在外執勤時，務必注意身體健康狀況與做好保暖措施，更望各界對警察辛勞守護花蓮為民服務，能不吝給予鼓勵及掌聲。

警察局長蔡丁賢說，蕭員從警服務30年，因戮力追緝犯嫌，不幸逝世，全體同仁對蕭員的犧牲，深感不捨與崇高敬意，縣長已指示團隊全力協助家屬後續生活適應，期能盡快恢復昔日生活，目前警方也會提供家屬最大幫助妥處後續及從優撫卹事宜。

徐榛蔚（中）對於蕭員的英勇表現而發生憾事深感哀傷，在警察局長蔡丁賢（左一）等人陪同下，前往蕭員住家弔唁，慰問遺眷及致贈慰問金。 （縣府提供）

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