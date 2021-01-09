國道被撞變撞人…他誤踩油門騎上護欄 狂衝2公里擦撞7車

國道3號龍潭往大溪路段連環追撞事故，多輛轎車後照鏡被撞壞。（記者李容萍翻攝）

2021/01/09 23:01

〔記者李容萍／桃園報導〕國道3號北向67公里龍潭往大溪路段，昨晚（8日）發生9輛車追撞事故，被撞車的陳姓工程師9日把行車記錄器PO上網說，當時載著妻小要回新北鶯歌老家，由於前方路段有車禍，他塞在內側車道，過一會兒，他的車左側後照鏡竟被另1輛車高速擦撞，後來肇事張姓駕駛說：「其實我也是被撞的……」，令他和其他被撞駕駛都超傻眼的。

國道公路警察局第六公路警察大隊龍潭分隊調查，這起追撞事故是年約37歲的孫姓駕駛人駕駛A車（LEXUS）由台南出發往北，行經事故地點時，疑似未保持安全距離，撞擊張姓駕駛人駕駛的B車（Wish），致張姓駕駛誤踩油門，往內側路肩爆衝，騎上水泥護欄後，宛如1顆「撞球」往前爆衝了2公里，一路擦撞7輛車，釀成9車追撞車禍，現場一度回堵達3公里。所幸未釀人員受傷，駕駛人經警方施以酒精濃度測定，均無酒駕。

請繼續往下閱讀...

國道警方呼籲用路人行車應隨時與前車保持適當的安全距離及注意前方車輛動態；依「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，車輛行駛高速公路或是快速道路的行車安全距離，小型車為車速除以2、大型車為車速減20公里，違者可以道路交通管理處罰條例第33條第1項第2款規定，處3000至6000元罰鍰並記違規點數1點。

雖然愛車是後照鏡些微擦傷，不過，被撞車的陳姓工程師心有餘悸說，當時有跟肇事的張姓駕駛對話，張男則說自己也是被撞的，被撞的當下想把車停住，曾大力踩剎車踩到快抽筋了，但可能是因為太緊張，竟是把油門當剎車踩，才導致車輛持續加速往前衝，還騎上紐澤西護欄，以傾角方式一路擦撞7車。

對此，網友紛紛留言說，「過得去是拓海，過不去就填海」、「高手在民間」、「太神啦」、「怎麼開上去的」、「這鑽法比機車還猛」、「高速公路也可以頭文字D」、「這到底該算三寶還是神人」、「有夠猛！內側果然是超車道！」

國道3號龍潭往大溪路段連環追撞事故，多輛轎車後照鏡被撞壞。（記者李容萍翻攝）

國道3號龍潭往大溪路段連環追撞事故，多輛轎車後照鏡被撞壞。（記者李容萍翻攝）

國道3號龍潭往大溪路段連環追撞事故，第一時間事故車被移置路旁。（記者李容萍翻攝）

國道3號龍潭往大溪路段連環追撞事故，第一時間事故車被移置路旁。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法