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    參考書影印費19萬元 博士生告師大「學術霸凌」

    北高行駁回梁男告訴。（記者吳政峰攝）

    北高行駁回梁男告訴。（記者吳政峰攝）

    2021/01/09 19:18

    〔記者吳政峰／台北報導〕師範大學科技應用與人力資源發展學系一名梁姓博士生，不滿系內2019年公告的研究生參考書目過多，恐斥資19萬元影印，影響權益甚鉅，提告「學術霸凌」，要求撤銷參考書目。但承審的台北高等行政法院認為，參考書目只是協助學生在修讀博士學位過程中，給予明確的準備方向，並沒有強制性，也不是一種行政處分，日前駁回其訴。

    梁男前年看到系內公布的參考書目數量，研判若要全部影印，恐得斥資19萬元，且公告還註明「依據最新研究趨勢適時調整」，隨時可能延伸，但參考書目又是博士學位候選人資格考試必考的參考書籍期刊，如果不依循該書目閱讀，考試不可能及格，直接影響考試的準備與結果，顯屬「學術霸凌」。

    梁男提起申訴，但學生申訴評議委員會認為，博士班參考書目並未對梁男作成任何特定懲處、措施或決議，不符合學生申訴處理辦法規定，決議不予受理。梁男提起訴願亦遭駁，決定提告，要求法院撤銷博士班參考書目。

    北高行指出，師大人資系2019年第一學期第一次系務會議通過並公告博士班參考書目，性質上僅為人資系對所屬博士生研究閱讀書籍的建議，並不涉及選擇課程或參與課程活動的自由，難認梁男有何權利遭到侵害。

    北高行強調，參考書目目的僅協助博士生在修讀博士學位過程中，有明確的準備方向，並無直接產生何種法律效力，梁男即使未閱讀，亦不影響參加博士候選人資格考試或無法取得博士學位的效果。

    綜上，北高行認為參考書目未對梁男產生具體直接的法律效果，也不是行政處分，評議後裁定駁回，可抗告。

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