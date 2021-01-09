花蓮警追捕竊賊跑100公尺後 突倒地身亡

花蓮縣玉里警分局立山派出所警員蕭春林上月初在派出所外突然聽到哀嚎聲，遂立即尋著聲音前往查看，發現80多歲的獨居胡姓長者跌坐在濕滑的地面上無法起身，立即通知三民消防分隊前來救護，今卻不幸在追捕嫌犯過程中猝死。（玉里警分局提供）

2021/01/09 16:46

［記者王錦義／花蓮報導］花蓮縣玉里警分局立山派出所49歲警員蕭春林，今天近中午時獲報崙山部落有人偷割檳榔，隨即與同事開警車上山查看，到達現場發現有可疑貨車加速離去，蕭男立刻快步追上，追逐約100公尺後突然倒地休克，同行警員發現立刻報警救人，急救到下午1點宣告不治。

玉里分局指出，蕭男是當地布農族警員，長期都在地方服務，從警25年熱心助人，破案抓賊身先士卒。同事說，他身材中等不算胖，也沒聽說過有心臟病、高血壓病史，平時警局鑑測3000公尺他都成績合格，同事對他突然猝死都感到意外。

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蕭男上月初在派出所外突然聽到哀嚎聲，遂立即尋著聲音前往查看，發現80多歲的獨居胡姓長者跌坐在濕滑的地面上無法起身，立即通知三民消防分隊前來救護，即時把受傷長者送醫治療，相當機警並主動熱心為民服務。

而連續的低溫，花蓮縣今天凌晨零點到下午，已有3名內科患者到院前無呼吸心跳意外發生，其中一名68歲男性駕駛在吉安鄉仁和村海岸路上突然停在路邊，路人發現駕駛坐臥在駕駛座上叫不醒，救護人員到達現場後評估患者無意識無呼吸無脈搏，急救後送往醫院仍無效，不過無法判斷患者是因自身疾病或因天氣寒冷所導致。

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