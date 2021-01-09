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    驚見老公把女人帶回家 新婚滿月當天離婚

    小莉驚見新婚丈夫，把女人帶回家，只能黯然與丈夫離婚，兩人婚姻僅維持1個月，台中地院判決詹男與謝女都應賠償小莉。（資料照）

    小莉驚見新婚丈夫，把女人帶回家，只能黯然與丈夫離婚，兩人婚姻僅維持1個月，台中地院判決詹男與謝女都應賠償小莉。（資料照）

    2021/01/09 16:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市詹姓男子於2019年2月與妻子小莉結婚，結婚只有20多天，蜜月尚未結束，妻子小莉就驚見詹男與謝女共處一室，她持手機錄影，卻被詹男打傷，黯然於結婚滿1個月當天離婚，不料，離婚5天後，詹男屢傳簡訊騷擾小莉，包括「想要做愛嗎」、「好想妳吸一下」，小莉拒絕「做炮友」，詹男仍變本加厲，持續傳送「妳也想做愛不是嗎」，小莉以詹男與謝女疑似不軌、性騷擾等理由索賠，詹男辯稱當時衣著完整，謝女則辯稱是打掃房間，台中地院不採信，判決詹男與謝女應連帶賠償3萬元，性騷擾部分，詹男應賠償3萬元，可上訴。

    判決書指出，小莉指控說，她與國中肄業、擔任聯結車司機的前夫詹男，新婚僅20多天，2019年3月間，她返家一進門就見到女鞋，且主臥室房門緊鎖，她甚感怪異而持手機錄影，丈夫詹男開門時，她見丈夫與謝姓女子在臥室內，詹男動手搶手機，還揮拳毆打她，導致她頭部、肩膀、胸部、腹部與腿部擦挫傷，只好在結婚甫滿1個月當天離婚。

    她指控說，離婚僅5天，詹男屢傳訊息騷擾她，包括「想要做愛嗎」、「好想妳吸一下」、「妳那個時候讓我真的很舒服」、「我承認我很硬了」，小莉遂提出訴訟，針對詹男與謝女疑似不軌部分，向兩人求償共25萬元，性騷擾部分向詹男求償25萬元，合計50萬元。

    台中地院審理時，詹男答辯說，他與謝女雖共處臥室，但兩人都衣著完整，至於毆打小莉，他全盤否認，性騷擾一事，他沒詳加辯解，僅宣稱小莉擷取的對話不完整，小莉在外有男人，謝女則答辯說，她當時打掃房間與廁所，與詹男並無越軌之舉。

    法官認為，小莉控告詹男傷害罪時，詹男向檢察官承認，當時與謝女「在同一個房間同一張床睡在一起」，當時已是深夜11時許，謝女卻宣稱打掃房間，此辯詞難以採信，兩人逾越一般男女正常交往分寸，應連帶賠償3萬元，至於性騷擾部分，法官認為，詹男宣稱小莉在外有男人，但此說無法合理解釋上述性騷擾言詞，據此認定詹男損害小莉的權益，應賠償3萬元，可以上訴。

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