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    IG照片當證據！學生兼營Airbnb挨罰10萬

    台北高等行政法院判蘇男抗罰敗訴。（資料照）

    台北高等行政法院判蘇男抗罰敗訴。（資料照）

    2021/01/09 13:58

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北市觀光傳播局去年接獲檢舉，指蘇姓學生違法經營旅館業務，並刊登在訂房網站「Airbnb」上，稽查人員前往實地查核，發現現場有住房備品，且蘇男的Instagram上面還有和旅客的合照，事證明確，開罰10萬元並命其歇業。蘇男否認是經營者，提告抗罰。但台北高等行政法院認為他的IG照片下方有「最好的airbnb房東」留言，還有2名證人指認，判他敗訴。

    觀傳局接獲民眾檢舉，指北市一處地下室疑似未經申請，非法經營旅館業務，經查「Airbnb」訂房網站，發現確有房價、設備、房型、服務、旅客評價等相關資訊，稽查人員決定親赴現場查核，地下室備有寢具、大量毛巾、拋棄式牙刷等顯供旅客使用的備品，且與網路房間實景照片相符，有違規營業的事實。

    稽查人員透過網站上留存的聯絡電話，聯繫上蘇男，並查詢他的IG帳號，發現上面有他和旅客的照片，認定他就是該間旅館的實際經營者，審議後依「發展觀光條例」開出10萬元罰單，並勒令停業。

    蘇男不服，興訴主張自己是學生，並非地下室建物所有人，不知道該處經營旅館，雖然電話號碼是他的，但可能是遭人盜用。蘇男強調，他並未拿到錢，且IG帳號的合照，實際上是他和友人的合照，觀傳局卻拿來當證據，實感莫名其妙，要求法院撤銷罰單。

    承審的北高行指出，蘇男雖辯稱IG照片是和友人的合照，但下方留言稱「最好的airbnb房東」，蘇男無法證明他不是實際經營旅館者。

    北高行認為，業者為了經營業務，會在訂房網站上留下真實電話號碼，以供旅客聯繫，沒有盜用蘇男電話的必要。北高行還發現，蘇男接獲假冒住客的稽查人員電話，即帶兩人前往地下室，顯見他就是經營者。

    綜上，北高行認為蘇男所言不實，判他敗訴，可上訴。

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