念軍校自認國家養大 獨子不認爸媽恩 拒付贍養費

林姓男子自認被父母逼去念軍校，是國家養他長大，拒扶養年邁的父母。示意圖（資料照）

2021/01/09 11:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子家境不好，身為獨子和長子的他，國中畢業後就去報考軍校，退伍、結婚生子後，爸媽年邁無力工作，但他認為自己當初是被爸媽逼去念軍校，生活開支都是國家給的，因此不肯付錢養爸媽，但法官認為他沒有正當理由，判他每月要各付5000元給爸媽養老。

判決指出，林姓男子的爸爸是保全、媽媽是工廠女工，他是家中長子兼獨子，底下還有3個妹妹；由於爸媽賺的錢不多，一家6口每天睜開眼都要花錢，於是林姓男子國中畢業後，爸媽和他「討論」未來計畫，林男決定去報考軍校，減輕家中開支。

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隨著林男從軍校畢業，任官、退伍、結婚生子、就業，爸媽年紀也大了，無力再工作，但林男卻認為自己國中畢業後被爸媽「逼著」去念軍校，他一直無法適應軍中生活，害他罹患憂鬱症，且他念軍校時每個月拿到零用金和任官後的薪水都有拿回家幫忙養家，他自認自己是國家養他長大，已對家庭盡責，年過7旬的家中二老扶養費應該由3個妹妹分擔。

不過，3個妹妹經濟能力也不好，一個是家庭主婦沒有收入、一個在工廠當作業員月薪2萬多、一個在幫忙送貨，月薪也是2萬多，3個妹妹自己也有家庭要顧，也沒辦法付錢養年邁的爸媽，經岡山簡易庭介入調解後，由收入較高的林男負擔1/3的責任，也就是每個月各付5千元給爸媽，另2/3扶養爸媽的各1萬元，則由3個妹妹均分。

但林男還是認自己不該付這筆錢，於是向高雄少家法院提起抗告，合議庭傳喚林男的舅舅出庭，舅舅說他從來沒有聽過林男抱怨軍中生活有何不適，且林男爸媽幾乎每個禮拜都會去軍校探視他，林男退伍後還曾住在家裡，房子的貸款也是林男爸爸繳的，不懂林男為何會翻臉不養爸媽。

合議庭認為，林男自幼與爸媽同住，念軍校時，爸媽都會定時探望、關懷林男，放假回家時也會給予以照顧、陪伴，仍有實質的保護教養行為，且爸媽在林男人就學、退伍、婚後初期皆付出時間、心力，甚至資助林男買房，因此難以認定林男有正當理由不養爸媽，駁回他的抗告，不得再抗告。

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