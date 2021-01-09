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    他家門口裝監視器會拍到我搭電梯 二審改判：拆！

    張姓婦人在自家門口裝監視器，鄰居認為隱私受侵犯提告。示意圖（記者黃佳琳攝）

    張姓婦人在自家門口裝監視器，鄰居認為隱私受侵犯提告。示意圖（記者黃佳琳攝）

    2021/01/09 09:06

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓婦人和尹姓男子是同棟社區鄰居，張婦日前發現住家門口被人尿尿，但因社區沒有逐棟逐層裝監視器，因此抓不到凶手，張婦自費在家門口安裝監視器蒐證，對面鄰居認為隱私權受侵犯提告要求張婦拆除，一審法官認定張婦沒有侵犯個人隱私，判她勝訴不用拆監視器，但二審認為張婦裝監視未經區分所權人會議同意，改判她要拆除監視器。

    判決指出，張姓婦人和尹姓男子是鳳山區某棟社區大樓同樓層的住戶兼鄰居，該棟大樓14樓高、一層2戶，張、尹都住在8樓；日前，張婦在家門口發現有人尿尿，但管理員說沒有裝監視器沒有辦法知道是誰尿的，她為了自保，自費在家門口裝了監視器蒐證。

    不過，監視器裝設後，除了能拍到張婦家門口，也會拍到電梯間走廊，尹男認為自己和親友從電梯出入時會被張婦的監視器清楚拍下，自認隱私權被侵犯，提告要求張婦拆除監視器外，還要求1萬元精神慰撫金。

    鳳山簡易庭審理時，法官認為，監視器鏡頭是裝在張婦住處大門右上方，鏡頭僅可拍攝到張婦家門口和電梯口，沒有拍到尹男住家大門，而電梯口出入情形或在尹男在公開場合的活動，不算「非公開之活動」，因此尹男主張自己被侵害其非公開活動個人隱私，難認有憑，判尹男敗訴。

    尹男不服提上訴，高雄地院合議庭認同一審見解，但因張婦裝監視器時，沒有經過社區2/3以上區分所有權人同意，已侵犯其他區分所有權人的所有權，身為區分所有權人之一的尹男有權要求張婦拆除，因此判張婦要拆掉監視器；至於尹男請求的1萬元精神慰撫金，法官認為請求無理，判張婦不用賠錢，全案定讞。

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