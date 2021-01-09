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    寒冬中的唯一依靠 觀光客看不到的「裏台南」

    地下道兩側睡滿了街友。（記者王捷攝）

    地下道兩側睡滿了街友。（記者王捷攝）

    2021/01/09 07:17

    ［記者王捷／台南報導］霸王寒流襲來，今天凌晨的台南低溫是7度，進入了火車站附近的東風地下道溫暖了許多，這是社會邊緣人唯一依靠，每到了冬天，地下道聚集了街友，有人的「床位」布置的很完善，有的街友則僅有一條薄棉被捲縮在地上，這不僅是觀光客平常看不到的「裏台南」，也是許多民眾避而不談的地下道。

    對警方來說，街友聚集最擔心的是治安事件，地下道不時會有街友傳出偷竊糾紛，也常有走頭路無路的通緝犯，混入地下道與街友生活，但轄區警方指出，因為社會局與善心人士提供的食物與在地下道依身分安排「床位」的關係，這樣狀況漸漸較少。

    除了街友間的糾紛，過去也曾有精神狀況有問題的街友傷人的案例，但也有一般民眾丟鞭炮、弄濕地板惡整街友的行為，也曾有民眾向警方反映，沒有街友庇護之家，地下道成為街友收容所，影響了民眾使用地下道的權益。

    但是，在轄區多年的警員說，在地下道附近有善心團體提供的收容處所，但部分街友寧可在寒冬中睡在地下道，卻不願意到收容所被管，所以這些街友在寒冬中的救贖，只剩下地下道，這是觀光客看不到的台南；事實上社工、善心人士時常到地下道查看，每天都有人會送吃的東西給他們，甚至多到街友吃不完，只能放在地下道腐壞。

    走進地下道，並沒有異味，垃圾集中在一個角落，街友睡在靠牆的兩側，留下不到半公尺的通道給行人經過，善心人士捐贈的食物沒吃完，就整箱擺在地上；有的街友用紙箱當作隔板，把床位圍起來，蓋著厚厚的毛毯打呼，身邊還有泡麵、食物像布置的相當舒適，有街友的床位旁擺著神像照片與蚊香，但有的街友只有一條薄棉被、一條不夠長的毯子，捲縮在床墊上。

    有街友受訪時說，冬天會想喝些熱湯，但是要忍著不能喝太多，因為半夜想上廁所的話就要走出地下道到附近的台南公園上廁所，如果尿在地下道出入口，會影響環境，這樣就會有人檢舉他們；也有街友直接說丟臉，不想受訪。

    轄區警方說，最近街友對社會秩序、治安的影響比起過去少了許多，但平常也會去地下道巡巡看看，會問一些消失的人去哪裡？是不是有做什麼壞事？這是警方盡可能會做的事，雖然偶而還是會有民眾向警方抗議，但每個城市都有街友，如果是為了維護環境，也許能效仿台北火車站外的街友群，分配置物袋，讓他們能在兼顧市容下生活。

    善心人士送來過多的餐點，吃不完只能堆在走道上。（記者王捷攝）

    善心人士送來過多的餐點，吃不完只能堆在走道上。（記者王捷攝）

    被機車堵住的台南東豐地下道，順著樓梯走下去，就會看不一樣的世界。（記者王捷攝）

    被機車堵住的台南東豐地下道，順著樓梯走下去，就會看不一樣的世界。（記者王捷攝）

    有街友說，天冷想喝點熱湯，但要忍著，不然半夜想上廁所，不僅要爬出被窩，還要走出地下道，到旁邊的公園才能上廁所。（記者王捷攝）

    有街友說，天冷想喝點熱湯，但要忍著，不然半夜想上廁所，不僅要爬出被窩，還要走出地下道，到旁邊的公園才能上廁所。（記者王捷攝）

    這位街友的床旁邊有神明的圖片、蚊香。（記者王捷攝）

    這位街友的床旁邊有神明的圖片、蚊香。（記者王捷攝）

    有的街友用紙箱把床位做出「隔間」，布置的相當舒適。（記者王捷攝）

    有的街友用紙箱把床位做出「隔間」，布置的相當舒適。（記者王捷攝）

    有的街友裹著一條薄棉被與毯子，捲縮在地上。（記者王捷攝）

    有的街友裹著一條薄棉被與毯子，捲縮在地上。（記者王捷攝）

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