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    9警車破窗追捕酒駕男 女性友人抱緊：打勾勾一定要回來喔！

    張姓男子酒駕車載著同車女性友人跑了5公里，吸引9輛警車圍捕。（記者王捷攝）

    張姓男子酒駕車載著同車女性友人跑了5公里，吸引9輛警車圍捕。（記者王捷攝）

    2021/01/09 06:31

    ［記者王捷／台南報導］張姓男子今凌晨約3時許開車酒駕，遇警方鳴笛攔查逃逸，警方跟了5公里橫跨2個分局，共9輛警車團團包圍他，但張男想做困獸之鬥，倒車衝撞警車，最後警員甩棍破窗，將張男拉出來；張男酒測值未達刑法公共危險，警方依妨害公務將張男帶回警所，但張男同車的女性友人，在警所猶如生死離別，數次上前擁抱張男嬌嗔：「一定要回來喔、打勾勾喔。」

    50多歲的張男從事貨運業，今天凌晨他喝酒後捨不得女性友人開車，載著女性友人硬上路，但是他開車不穩，違規跨越雙白線，因此被實踐所的巡邏網發現，並且鳴笛要張男停車，但是他因為知道自己有喝酒，所以沒有停車，警員甚至還搖下車窗向他比手示意他停車但他仍然沒有停。

    他從北區公園路開入中西區民生綠園圓環，接著轉往民權路、西們路方向開，跑了大概10分鐘、約有5、6公里，吸引兩個分局、9輛警車在線上攔捕，最後終於在忠義路上將張男攔下，不過張男被警車團團包圍後，倒車想再跑，結果撞上後方的警車，警五分局立人所的警員下車用警棍破窗，將張男拉下車。

    酒測後，張男酒測雖然是0.24未達到刑法的公共危險，只能依行政法對他開罰，但是他沿路上的違規還有跨越雙白線、雙黃線與不服稽查，一共要吞下4張罰單，且警方也因為他撞車的舉動，法辦他妨害公務，訊後將他依法移送，不過同車的女性友人疑似不熟法律程序，數次擁抱張男，要他一定要回來。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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