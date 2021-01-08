1/8 雙贏彩頭獎1注中獎！1500萬獎落花蓮

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/01/08 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月8日）開獎的第110000007期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由新竹縣竹北市竹北里三民路35號1樓「展瑞商行」開出。第110000007期雙贏彩，頭獎開出1注，可得獎金1500萬，由花蓮縣花蓮市主勤里博愛街123號1樓「明星公益彩券行」開出；第110000003期大樂透，頭獎摃龜。

第110000003期大樂透中獎號碼為「04、18、24、26、43、47，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得98萬1461元；參獎共39注中獎，每注可得5萬4203元；肆獎共102注中獎，每注可得1萬3323元；伍獎共1722注中獎，每注可得2000元；陸獎共2247注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3275注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1464注中獎，每注可得400元。

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第110000003期49樂合彩中獎號碼為「04、18、24、26、43、47」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共143注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3594注中獎，每注可得1250元。

第110000007期雙贏彩中獎號碼為「03、05、07、08、09、11、13、14、18、21、23、24」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎1注中獎，可得10萬元；參獎共128注中獎，每注可得500元；肆獎共1512注中獎，每注可得100元。

第110000007期今彩539中獎號碼為「09、13、26、34、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共155注中獎，每注可得2萬元；參獎共5279注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬743注中獎，每注可得50元。

第110000007期39樂合彩中獎號碼為「09、13、26、34、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共92注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4840注中獎，每注可得1125元。

第110000007期3星彩中獎號碼為「428」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000007期4星彩中獎號碼為「7534」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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