為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    1/8 雙贏彩頭獎1注中獎！1500萬獎落花蓮

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/08 22:57

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月8日）開獎的第110000007期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由新竹縣竹北市竹北里三民路35號1樓「展瑞商行」開出。第110000007期雙贏彩，頭獎開出1注，可得獎金1500萬，由花蓮縣花蓮市主勤里博愛街123號1樓「明星公益彩券行」開出；第110000003期大樂透，頭獎摃龜。

    第110000003期大樂透中獎號碼為「04、18、24、26、43、47，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得98萬1461元；參獎共39注中獎，每注可得5萬4203元；肆獎共102注中獎，每注可得1萬3323元；伍獎共1722注中獎，每注可得2000元；陸獎共2247注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3275注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1464注中獎，每注可得400元。

    第110000003期49樂合彩中獎號碼為「04、18、24、26、43、47」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共143注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3594注中獎，每注可得1250元。

    第110000007期雙贏彩中獎號碼為「03、05、07、08、09、11、13、14、18、21、23、24」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎1注中獎，可得10萬元；參獎共128注中獎，每注可得500元；肆獎共1512注中獎，每注可得100元。

    第110000007期今彩539中獎號碼為「09、13、26、34、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共155注中獎，每注可得2萬元；參獎共5279注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬743注中獎，每注可得50元。

    第110000007期39樂合彩中獎號碼為「09、13、26、34、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共92注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4840注中獎，每注可得1125元。

    第110000007期3星彩中獎號碼為「428」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000007期4星彩中獎號碼為「7534」，正彩摃龜。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1/8 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/01/08 21:02

    1/8 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    罕見！ 威力彩2組電選號碼相同 網友驚：和中頭獎一樣難
    2020/07/23 23:44

    罕見！ 威力彩2組電選號碼相同 網友驚：和中頭獎一樣難

    富宇哈佛苑雙語學區宅 散步就到校
    只差1個獎號成最大遺憾！他1張威力彩券狂中6個號碼
    2020/07/23 21:48

    只差1個獎號成最大遺憾！他1張威力彩券狂中6個號碼

    遠傳5G技術力 助攻2021台北跨年
    社會今日熱門
    獨家》扯！製藥廠疑漠視主管長期性騷 受害女員工反遭記過
    2021/01/08 06:51

    獨家》扯！製藥廠疑漠視主管長期性騷 受害女員工反遭記過

    屏東輕航機失聯尋獲殘骸 機上2人身亡
    2021/01/08 06:23

    屏東輕航機失聯尋獲殘骸 機上2人身亡 影片

    甩棍暴打同學！高中國中部傳霸凌 教局明派督學督導
    2021/01/07 23:50

    甩棍暴打同學！高中國中部傳霸凌 教局明派督學督導

    男倚火車門消失....發現時已成屍 台鐵判賠518萬元
    2021/01/08 00:00

    男倚火車門消失....發現時已成屍 台鐵判賠518萬元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播