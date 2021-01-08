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    防範泳池一氧化碳外洩意外 南市將強制要求加裝偵測器

    南市教育局今日邀集相關單位到南市北區YMCA公園會館會勘，整合跨局處意見，以防堵類似公安意外再發生。 （記者洪瑞琴翻攝）

    南市教育局今日邀集相關單位到南市北區YMCA公園會館會勘，整合跨局處意見，以防堵類似公安意外再發生。 （記者洪瑞琴翻攝）

    2021/01/08 20:46

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕 針對南市北區YMCA公園會館游泳池昨天發生一氧化碳外洩意外，南市教育局今（8）日再邀集消防、衛生等相關單位會勘，整合跨局處意見，並將強制要求泳池業者加裝偵測器，以防堵類似公安意外再發生。

    教育局長鄭新輝說，今日整合各局處專業意見後，未來針對採天然氣鍋爐加熱的泳池業者，將強制要求加裝一氧化碳偵測器及天然氣緊急遮斷裝置，並列入聯合稽查項目，務必杜絕可能導致公安意外發生的因素。

    針對昨日就醫的15名學童，經教育局及體育處追蹤了解，目前已有13名學童順利出院，另2名學童均意識清醒，狀況穩定留院觀察中；教育局表示，後續將追蹤學童復原情形，並提供必要的安心輔導，也會協助爭取相關保險理賠事宜。

    教育局表示，對於業者的裁處，目前已依據游泳池管理規範，要求YMCA公園會館游泳池暫時停止營業並進行徹底檢修，並俟市府各相關單位聯合稽查複檢通過後才能對外開放，體育處也將依消保法第59條規定對業者裁處罰鍰。

    台南YMCA公園會館游泳池昨發生一氧化碳外洩意外，市長黃偉哲除在獲報後第1時間至現場了解關切，今天又責成教育局長鄭新輝邀集消防、工務、衛生、勞工、經發及消保官等相關單位到現場會勘，針對YMCA整體設備及人員管理進行稽查，並針對未來全市各泳池安檢提出具體建議，維護學童及民眾安全。

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