獨家》男抵押土地向農會借10萬還到剩4萬3 未獲通知慘遭法拍

2021/01/08 22:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄美濃年約60歲陳姓男子，2019年8月以住家土地向農會借貸10萬元，分24個月至今年8月應還清，陳男前2期有按時繳款，但因平時靠打零工維生，後續雖無正常還款，但分別於2020年6月、10月臨櫃繳款3萬元和2萬元，尚欠4萬3000元，但去年12月底才得知土地已遭法拍，難過自責又不解為何期間未接獲任何通知？

陳男家住美濃吉和里，與中國籍妻子婚後生下1子，但在獨子小學時即離異，陳男獨自扶養孩子，住家為祖產，平時生活節檢，靠著在打零工生活倒也還過得去，過去也從未向金融機構有任何借貸。

陳男說，2019年兒子考上大學，雖有辦助學貸款，但考量需要生活費，生平首次借貸，以現住的住家約87坪土地向美濃區農會貸10萬元，分2年24期至2021年8月還清，每月需償還本金4167元和1、2百元的利息，陳男借款後，在帳戶中留1萬元，分別於2019年9月、10月被扣抵2期各4409元、4399元的還款，後續因未按時繳納，被催繳後，於2020年6月29日親赴農會繳3萬元，10月29日再前往繳2萬元，並告知過年時會繳清欠款，陳男指出，當時櫃員還回應「好」。

陳男去年12月28日，突接到一封疑似代書寄的信，內容指出「他抵押的土地遭美濃區農會等債權人查封拍賣，已確定於2020年12月16日第2次法拍以總價98萬8000元拍定」，希望協助辦理相關手續，經回撥電話詢問，才驚覺土地確實已遭法拍，但期間並未收到任何法院公文或領取通知，後向當地吉東派出所詢問，才得知有4封橋頭地方法院的公文封派出所未領。

獨居的陳男不解，雖然有工作時清早就會外出，但每天都會返家，這麼重要的信件為何會遺漏？更不解僅剩4萬3000元的借款，怎會在去年6月前已被點收，11月18日進行第一次法拍流標，再於12月16日第二次法拍以低於鑑價105萬元的98萬8000元遭拍定。

陳男外甥說，事情發生後，舅舅這幾天都躲在家中不敢跟親戚說，因好幾天不見人影，到他家去關心時，才得知老人家為了此事差點想不開，不僅擔心未來可能沒地方住，並自責對不起祖先，又害兒子以後也沒有家了。

陳男外甥說，舅舅沒借過錢，想不到應該農會這麼不通人情，雖然沒按時還錢有錯，但欠款僅剩4萬3000元，6月法院鑑價時，過沒幾天趕緊去農會繳了3萬元，從後來拿到的公文中發現，去年10月21日法院公文將於11月18日法拍，期間的10月29日舅舅還親赴農會繳款2萬元，若當下能夠告知已進入法拍程序，至少還有機會喊停，質疑「怎會在催繳過程中有來繳錢，但法拍程序卻沒有喊停」？對此，美濃區農會此案的承辦人說，櫃員並非承辦人，只是單純收款，不知道該案已進入法拍程序。

農會：盡力協助陳男收回土地

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，借款未還款一定有催討、查封、鑑價等動作，「借款一旦催繳，即視同到期」，流程和程序應該沒有瑕疵，而且公文是法院寄發，有無收到農會並不知情，但也承認此案有點「大砲打小鳥」，面對弱勢，也不願意以農會資源和陳男進行訴訟，承諾將「不惜一切代價，盡力協助幫陳男把土地收回來，讓此事圓滿解決。」

吉東派出所所長詹立明回應，陳男未收到領取公文的通知單，這是郵局的問題，派出所每年「留置送達」的法院公文有500多件，僅提供法院公文寄存，讓民眾方便領取，沒有義務也無法個別通知。

郵局：公文有投遞及通知送達

美濃郵局經理劉依松指出，依照程序，法院公文郵遞士2次投遞無人在家後，會送至鄰近派出所，隔日再將印出的「郵務送達通知單」送出，分兩式一份黏貼於送達人的門首，一份投入送達處所的信箱或適當位置，找來寄信的郵遞士詢問，皆表示前3封公文皆有張貼和投入通知單，最後1張通知單則因陳男在家是直接拿給本來，但陳男表示，去年12月31日拿到最後一封送達通知單時，前一天已去派出所領回4封法院公文，但土地已被法拍。

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