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    嚇壞了？富王鴨肉店長明天道歉 盼平息「毛長齊」風波

    「毛長齊」風波爆發後，該店屢被檢舉佔用騎樓，店長預計明天道歉。（資料照）

    「毛長齊」風波爆發後，該店屢被檢舉佔用騎樓，店長預計明天道歉。（資料照）

    2021/01/08 19:24

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區軍功路上的「富王鴨肉店專賣店」，因王姓男店長（老闆）嗆辱熊貓女外送員「妳毛長齊了嗎？」，引發「毛長齊」的軒然大波，被網友出征負評，還被檢舉佔用騎樓地，近日更有數個以「富王鴨肉」為名的臉書社團或粉絲專頁，發佈挑釁網友或社會的文章，或彼此攻擊，該鴨肉專門店今天發佈訊息，將於明天上午10時，於店址「鄭重道歉」，希望能停止謾罵、平息爭議。

    爭議發生後，臉書突然出現數個以「富王鴨肉」為名的社團或臉書粉絲團，甚至社團還自我介紹為「無限期抵制富王鴨肉言語暴力行為」，另有人於上述社團中，發表諸如「我有錢」、「抱歉這幾天沒有賣鴨肉，因為鴨子毛還沒長齊」等挑釁言詞，王姓店長昨天委託李先生聯繫記者，李先生說，王老闆於發生爭議之後，一度嚇壞了，整個人沒頭緒，也無心、無力到臉書貼文，上述挑釁等所有貼文，都不是王老闆所為。

    李先生說，王老闆昨天北上找他，問他如何平息爭議，王老闆還強調，社會撻伐、網友攻擊，還有人煽風點火，企圖製造對立，他一度嚇得不知怎麼辦，他遂建議王老闆，出面向社會大眾道歉，時間預計是明天上午10時。

    李先生強調，類似「我有錢」、「賠不夠再加2000元」等嗆聲的貼文，絕對不是王老闆所為，王老闆是單親家庭，哪會有什麼錢？且無心無力貼文，更不會攻擊網友、貼文挑釁社會，他們希望此爭議能平息。

    至於是否賠償女外送員，李先生說，王老闆有誠意與對方和解，但目前尚未聯絡到女外送員，他們還在努力聯繫中。

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