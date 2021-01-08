永裕興18號漁船失聯10天 農委會允極力搜救

蘇澳漁船永裕興18號在太平洋中途島海域失聯，今天進入第10天，船上人員仍毫無音訊。（家屬提供）

2021/01/08 18:18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇澳漁船永裕興18號在太平洋中途島海域失聯，今天進入第10天，船上人員仍毫無音訊，台籍李姓船長及9名印尼漁工下落不明；蘇澳區漁會總幹事陳春生說，已有4艘台灣籍漁船在周邊135至325海浬待命、準備，只要海象好轉就會前往搜救；農委會副主任委員陳添壽今天拜訪李姓船長妻子，承諾會極力搜救。

永裕興18號失聯，各界都非常關注，船長林姓妻子前天公開向總統蔡英文求助，在家屬悲痛的大聲疾呼後，陳添壽今天與立委陳歐珀到李姓船長家慰問，船長妻子再度流下淚來，只希望盡快有永裕興18號的好消息。

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陳添壽說，目前永裕興附近有4艘有船待命，但因為海象不佳，浪高達7公尺，還難以靠近，美國也派遣20架次的定翼機前去照相，確認駕駛台有毀損情況，但因為有資深船長判定船上還有人，會盡快請美國直升機搜救，海巡署也在準備，人命關天，一定會極力搜救。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，絕不會放棄任何救援的希望，目前有4艘台灣籍漁船放棄作業，在永裕興18號周邊待命、準備，分別是東港籍的億榮6號與18號，距離永裕興18號325及135海浬，還有蘇澳籍的金慶富66號及62號，分別距離140與256海浬。

陳春生說，當地的風浪不佳，海象非常差，台灣籍漁船還無法靠近永裕興18號救援，待明後2天海象好轉，就會前往搜救。

農委會副主任委員陳添壽（左2）與立委陳歐珀（左）今天拜訪永裕興18號船長妻子（左3），承諾會極力搜救。（記者林敬倫攝）

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