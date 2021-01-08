寒流夜走失一晚 苗栗91歲失智翁平安尋獲

苗栗縣91歲溫姓老翁患有失智症，昨天傍晚外出後遲遲未歸，今天平安被尋獲。（警方提供）

2021/01/08 18:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣91歲溫姓老翁患有失智症，昨天傍晚外出後遲遲未歸，家人漏夜找尋未果，今天凌晨求助警方，警、消及苗栗縣救難協會人員一早動員搜索，今天上午10點多在距離老翁住家2公里的山區路旁發現他，而老翁歷經寒流低溫夜，並無異狀，讓家人欣喜，也讓所有搜救人員感到不可思議，認為是奇蹟。

苗栗縣頭份警分局三灣分駐所今天凌晨2點接獲溫姓男子報案說，他91歲失智老父昨天傍晚外出後遲遲未歸，家人漏夜找尋未果，請求警方協助。

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警方隨即依規受理，但當時已是夜半時分，無法立即出動搜救，今天一早協請三灣鄉頂寮村長鍾清文及三灣消防隊、苗栗縣救難協會與家屬等，循老翁平日會行經的路線，兵分二路共同在附近山區搜尋，於今天上午10點多在三灣鄉苗19線與苗19-1線交界處，發現老翁呆坐在路旁水溝上。

員警立即上前關心，檢視老翁身體無礙，通知家屬前往會合經，家屬到場確認無誤後帶回家休養，老翁兒子非常感謝警消人員積極找到父親，成功挽救父親生命。

警方說，老翁平日與胞弟一同居住，昨晚弟弟見兄長遲遲未歸，通知姪兒。老翁因失智，無法表達昨晚動向，尤其老翁穿著衣物並不多，卻能平安度過寒流夜，除了替老翁高興，也感到不可思議。

頭份警分局長何孟宗表示，昨晚間轄內細雨不斷，氣溫偏低，老翁走失山區多時，安全堪慮，所幸警消合力積極救援，順利找到老翁，成功挽救老翁生命。藉此呼籲家中有老人及小孩的民眾，應多注意其行蹤，如發現有異狀應儘速報警，以爭取救援最佳時機。

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