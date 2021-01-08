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    首頁　>　社會

    妻從男同事住處走出還談墮胎 結紮竹科工程師怒求償100萬

    已結紮竹科工程師發現妻子有異狀，跟蹤之下發現說要加班的她竟在清晨從同事朱男住處走出，且二人簡訊對話談到墮胎等事，認定孩子是小王的種，怒提告求償百萬。（情境照）

    已結紮竹科工程師發現妻子有異狀，跟蹤之下發現說要加班的她竟在清晨從同事朱男住處走出，且二人簡訊對話談到墮胎等事，認定孩子是小王的種，怒提告求償百萬。（情境照）

    2021/01/08 18:13

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科吳姓工程師發現妻子古女有異狀，跟蹤之下發現說要加班的她竟在早上從同事朱男住處走出，且二人簡訊對話談到墮胎等事，妻子竟稱胎兒為「朱寶寶」，由於吳男早已結紮，非常肯定孩子是小王的種，憤而對二人求償100萬元，新竹地院判賠20萬！

    吳男說，與妻子古女育有3名子女，妻子自2019年8月間起舉止異常，常尋覓無蹤，他心生懷疑，趁妻子藉口深夜加班時，私下跟蹤，並發現妻子在早上8點多與同事朱男共同自朱男住處走出；2人於簡訊中談及性行為、懷孕跡象及墮胎等對話內容，而他在2019年3月間已結紮，憤而向二人連帶求償100萬元。

    古女辯稱二人是同事關係，並無逾越男女交往分際，僅是2人聊天對話內容太過，但均非真實。朱男則說二人純粹是朋友同事間互動，古女當時心情不好，只是安慰她而已。

    法官調查，古女分別於2019年9月16日、11月1日均有進行懷孕檢測，然先生早於當年3月12日結紮，古女傳給朱男的簡訊為「寶貝早安！我已將到醫院了，不要念我...因為我莫名的掉眼淚了...真的捨得！！我一個人走進來，我心裡一直告訴肚裡的朱寶寶，請原諒我無心的和你/妳拆散...我們下輩有緣一定還會在一起！我真的好緊張，我的眼淚怎麼不會停...我必須要勇敢，我不要你擔心，但我好害怕！」

    法官認為，這顯見古女到醫院流產時，刻意通知朱男並抒發心情，已非單純同事之情誼，屬極其私密往來，且若非朱男為胎兒之父，古女豈會有此內容的通知？最後判二人需連帶賠償人夫20萬元。

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