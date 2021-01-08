去年受理116萬通電話、率先啟用視訊報案 警友趕110年110前慰問新北「110」

新北市警友會理事長郭進源（左4）、理事朱彥華（右4），今天趕在110年110前，慰勞新北市警察局110，致贈慰問金及物資。（記者吳仁捷攝）

2021/01/08 16:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕1月10日將屆，今年適逢2011年（民國110年），新北警友會今天趕在110年110前，由理事長郭進源、理事朱彥華慰問新北市警察局救災救護指揮中心，慰勞長年辛苦的110值勤員，新北勤務指揮中心主任黃振煥表示，去年新北市110接話量激增到116萬8000餘通，高出前年14萬通，更是全國接話量最多的110，警察局長陳檡文更當場宣布新北市率全國之先，啟用視訊110，他更當場測試視訊報案，民眾報案又增加一個途徑。

新北市警友會理事長郭進源（右）、理事朱彥華，今天趕在110年110前，慰勞新北市警察局110，致贈慰問金及物資，警察局長陳檡文（中）、副局長温枝發（左）也到場見證。（記者吳仁捷攝）

新北市警友會理事長郭進源、理事朱彥華，今天提前到新北市警察局勤務指揮中心（110）慰勞，頒獎鼓勵績優員警及加菜金；郭進源說，110年的110，希望替新北市民、警友來感謝這批長年辛勞，站在報案第一線受理的值勤員們，他與朱彥華自掏腰包10萬元，捐贈獎金、加菜金及水果、泡麵等慰問品，感謝勞苦功高的聽擊者們。

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新北市警友會理事長郭進源（左2）、理事朱彥華（右1），今天趕在110年110前，慰勞新北市警察局110，致贈慰問金及物資，警察局長陳檡文（左）、副局長温枝發等人到場見證，聽取勤務中心主任黃振煥（右2）簡報。（記者吳仁捷攝）

新北市警察局長陳檡文、副局長温枝發、吳坤旭、主秘陳木樹等人都到場見證，逐一轉贈蘋果、棗子、茂谷柑、蓮霧等水果，、燕麥片、堅果禮盒、台酒泡麵與餅乾等豐富物資給值勤員們，郭進源更逐一頒獎鼓勵巡官林冠邑、警員詹誌旭、警員哈振遠、巡佐盧忠慶、巡佐卓明順等5名績優員警，鼓勵值勤員們士氣。

新北市警察局110率全國之先，啟用視訊110，巡官林冠邑測試撥打視訊報案電話。（記者吳仁捷攝）

朱彥華說，民眾最常撥打110、119，然而110卻乏人問津與關懷，尤其新北市警察局110，2020年接話量高達116萬餘通，特別在110年110前，向 66位無名英雄，致上最高敬意與謝意，也希望外界善用110。

新北市警察局110率全國之先，啟用視訊110，巡官林冠邑測試撥打視訊報案電話。（記者吳仁捷攝）

陳檡文也當場無預警測試視訊報案，值勤台視訊電話也應聲響起，陳檡文說，新北110率先在去年12月起啟用110視訊報案，民眾只要下載新北iPolice APP，就能以視訊報案，但目前接聽的17通電話以諮詢、反映為主，仍未接獲關於治安案件，但新北110仍鼓勵民眾以電話報案，迅速且即時受理。

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