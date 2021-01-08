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    酒店妹為男客墮胎2次 從良後還被正宮追殺

    李姓酒店妹愛上已婚男客，為他墮胎2次，從良後還被正宮追殺。示意圖（資料照）

    李姓酒店妹愛上已婚男客，為他墮胎2次，從良後還被正宮追殺。示意圖（資料照）

    2021/01/08 16:17

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓女子墜入風塵，還與已婚的男客人發生不倫戀，甚至還為了他墮胎兩次，李女後來雖然從良，去私人公司當小職員月薪2萬，卻被男客老婆認為破壞夫妻關係提告求償100萬，法官認定李女和男客確實有不正常男女交往關係，判她應賠正宮16萬元。

    判決指出，2017年初，高職畢業的李女為了賺錢養家，於是出賣身體到酒店上班，上班沒多久，就和已婚的男客陷入熱戀，甚至還跟男客同居，兩人也因為發生過數次親密行為，李女因而懷孕兩次，但男客只顧著哄她拿掉小孩，她無奈聽從選擇墮胎，沒辦法留住她和男客愛的結晶。

    兩人交往1年多後分手，李女也決定「上岸」，不再到酒店上班，改到一般私人公司當小職員，月薪僅2萬初頭，雖然她已從良，但男客的老婆黃女得知老公出軌，氣得向李女提告求償100萬元。

    高雄地院審理時，李女辯稱自己和男客雖然有交往，但肚子裡的孩子不是男客的，但法官發現李女母親曾為了女兒墮胎的事，痛駡男客「我女兒為了你拿兩個小孩子，你知道拿兩個小孩子她的身體傷害多大嗎？」、「我女兒讓你睡了，還為你拿了兩個小孩子，身體的創傷是你三兩句話能說得過去嗎？」，且李女墮胎的時間點剛好是她和男客交往的期間，因此認定李女肚子的孩子是男客所播的種。

    且李女出庭時也坦承知道男客已婚，雖然她辯稱交往期間只有牽手、親吻，沒有發生性行為，但她的行為已逾男女分際，破壞黃女與丈夫的婚姻關係，因此判她應賠黃女16萬元，可上訴。

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