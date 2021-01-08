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    首頁　>　社會

    涉浮報近3千萬績效獎金 少將朱建群否認犯罪

    朱建群少將擔任軍備局生產製造中心202廠廠長期間，涉嫌浮報獎金，被起訴，但他否認犯行。圖為國防部103年下半年將官晉升典禮中的少將朱建群。（資料照，記者劉信德攝）

    朱建群少將擔任軍備局生產製造中心202廠廠長期間，涉嫌浮報獎金，被起訴，但他否認犯行。圖為國防部103年下半年將官晉升典禮中的少將朱建群。（資料照，記者劉信德攝）

    2021/01/08 15:56

    〔記者王定傳／新北報導〕國軍少將朱建群被控在擔任軍備局生製中心202廠廠長期間，指示3名軍士官浮報詐領2788萬餘元獎金，4人並分得4至11萬獎金，檢方日前依違反貪污治罪條例等罪起訴4人；新北地院今日開庭，朱建群否認犯行，其餘3名軍士官則認罪，請法院予以免除其刑。

    依「國軍生產及服務作業基金」規定，年度決算如有賸餘，可自基金發放營運績效獎金給全廠軍職人員及聘僱人員，但績效獎金須先分配給聘僱人員，才能再提撥給軍職人員。

    檢方調查，2015年間，朱建群明知202廠當年預估賸餘不足，達成發放聘僱人員4個月績效獎金門檻，無法再分配給軍職人員，自製「甲車自動滅火系統」也尚未研發完成，因自製產品成本較低廉，若以自製產品成本計算銷貨收入，可提高當年度賸餘，並進而加增全廠營運績效獎金核發。

    檢方調查，朱建群因此涉嫌竟指示王、帥、林姓3名軍士官製作不實單據及假帳，以自製產品名義交付35套滅火系統給209廠，但實際卻是向外購買，藉此虛增4000多萬賸餘，致使軍備局獎金人員誤信202廠營運績效佳，而核發2788萬餘元績效獎金。

    檢方偵辦時，3名軍士官坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，檢方建請法院減輕其刑，另因3人供述得以追訴正犯，再建請依證人保護法予以免除其刑。

    新北地院今日開庭，朱建群否認犯行，並委由律師主張，本案只有共同被告虛偽瑕疵的自白指證朱犯罪，並無其他證據，朱對此事並不知情；但3名軍士官均認罪，其等委任律師也一致請求法院參酌檢方建議，予以免除其刑。

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