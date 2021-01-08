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    揪團赴中旅遊國台辦埋單 里長涉選罷法獲判無罪

    新北市新莊區中宏里長洪少欽。（資料照）

    新北市新莊區中宏里長洪少欽。（資料照）

    2021/01/08 12:08

    〔記者王定傳／新北報導〕去年1月11日大選前，兼任新北市新莊區里長聯誼會主席的新莊區中宏里長洪少欽，免費招待新莊區里長到中國旅遊，未料團員飛抵中國才發現，落地後行程全由國台辦埋單，國台辦並請求支持國民黨立委候選人，洪男被依違反選罷法起訴，但新北地院今日判處洪男無罪，可上訴。

    合議庭認為，證人證詞前後不一，無法證明南京市台辦官員有表示：「要幫忙國民黨選上」等語，也因此，無證據可證明中國官員有涉嫌「對於有投票權之人行求為一定投票行使」罪嫌，亦難認洪男有觸犯該條幫助犯行。

    合議庭並認為，依據證人證述，洪男辯稱是為履行2018年新莊區聯誼會主席選舉時「免費招待里長出國旅遊」的當選承諾，並非虛構，而之後行程更改由中國國台辦落地招待，是新北市議會議長蔣根煌的意見，並請另一名里長林孟鴻與大陸國台辦聯絡變更行程。

    合議庭指出，中國國台辦基於文宣及統戰，長年以交流、免費旅遊方式爭取台灣民眾認同或好感，並不限於台灣立委或總統選舉前，自難以上開旅遊時間於選前，即推斷南京市台辦是以行求之意思，為有對價關係之招待旅遊。縱認洪男舉辦旅遊期間敏感，或於選舉投票前接受落地招待方法可議，然依卷內證據，尚不能證明犯罪。

    檢方調查，洪男以實踐2018年新莊區聯誼會主席選舉時「免費招待里長出國旅遊」的當選承諾為由，透過聯誼會幹部，邀約新莊區其他里長及家屬共30人，參加前年11月18日至22日、委由旅行社規劃的「深秋江南遊五日」行程，里長免費、親友則須支付21000元團費。

    出發前夕，洪男在未告知團員下，擅自更改行程，改由南京市台辦免費招待團員落地後的交通、食宿，並全程陪團；餐會席間，南京市台辦人員逐桌敬酒，要團員支持符合九二共識的政黨及立委候選人，「要幫忙國民黨選上」。團員質疑行程既然是國台辦埋單，費用還收那麼貴，洪事後退款給里長家屬每人11000元。

    因團員中有28人具投票權，檢方認定洪男違反選罷法，涉嫌幫助對於有投票權人行求為一定投票行為，將他起訴。

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