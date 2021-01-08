李戡控侮辱他與父親李敖 法院諭知邱毅無罪

已故李敖之子李戡（見圖），不滿邱毅侮辱李敖並批評他是「不肖子」等語，自訴侮辱死者罪、加重誹謗罪、公然侮辱罪。（資料照）

2021/01/08 12:09

〔記者溫于德／台北報導〕已故知名作家李敖的兒子李戡，指控前立委邱毅以「厲鬼」形容李敖，還批評他是「不肖子」、「死皮賴臉」，自訴邱毅侮辱死者罪、加重誹謗罪、公然侮辱罪。台北地院認為依現有證據，不足以證明邱毅犯行，本週二諭知邱毅無罪。可上訴。

李戡自訴邱毅3次犯行包括，前年11月17日，邱毅在中國地區「今日頭條」網站播出的「邱毅說」第119期「真統派對抗台獨獨台假統的內幕大公開」節目中，以「不肖子」、「骯髒」、「淺薄」侮辱他，並以「化成厲鬼」形容李敖，貶損父親名譽。

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同年12月5日，邱毅又在臉書粉絲專頁「邱毅『談天論地話縱橫』」，以「蔡英文第二招就是買通『假統年輕人』」、「死名賴臉地咬上我」等語，誹謗並侮辱李戡；同天，邱毅在監察院前接受聯訪，以「死皮賴臉的小孩子」侮辱李戡。

邱毅辯稱，上述言論不是針對攻擊其言論作出綜合性回應，就是在講蔡英文的選舉方式、策略，未特定指涉任何人，否認指控。

北院逐一解釋指出，邱毅雖有提到「厲鬼」一詞，但依據語言脈絡可知，邱毅是針對李勘先前的質疑表達不滿，並非意在指李敖是「厲鬼」，另李戡雖對邱毅對他的評價用語感到不快，但未達人格評價遭貶損程度。

北院認為，邱毅發表言論目的在於，對政治議題及時事發表意見與評論，措辭或許不符合一般人情禮儀，但若以刑事責任相繩，未免強人所難且過度苛求，另邱毅並非無端謾罵李戡，故認定邱毅前年11月17日言論並無侮辱犯意。

至於前年12月5日的臉書內容，北院指出並未特定「假統年輕人」為何人，未構成加重誹謗罪；而邱毅受訪時之所以會用到「死皮賴臉」一詞，是李戡質疑未如實申報外財產在先，邱毅才會作出回應，並不違背一般政治人物在選舉期間面對質疑與抨擊時所給出的回應，且大眾不至於因此對李勘產生負面評價，諭知邱毅無罪。

北院認為，依現有證據不足以證明邱毅（見圖）犯罪，諭知無罪。（資料照）

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