台商向調查官同學刺探情資 遭判刑1年2月

台商薛禎純被控向調查局賴姓調查官刺探情資，今遭北院判刑。（資料照）

2021/01/08 09:39

〔記者溫于德／台北報導〕台商薛禎純，趁與同樣就讀政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班的同學、調查局賴姓調查官聚餐時，刺探特定人士入出境資料；薛被認定涉嫌刺探及發展組織未遂，被依違反國家安全法將他起訴。台北地院審結，今判薛有期徒刑1年2月。可上訴。

薛在中國經營食品生意，因修課結識賴並得知其調查官身分。起訴指出，2018年2、3月間，薛二度利用同學聚餐機會，私約賴到餐廳外抽菸聊天，詢問特定人士入出境資料，並提及「大陸那邊需要情資，如果你提供的話，對方也會提供情資給你」等相關內容。

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賴察覺薛明示暗示要求提供資料，手法如同刺探情資的共諜，加上薛是經常往返兩岸的台商，懷疑薛被中國吸收，聚餐後便將此事回報調查局。2018年11月，北檢指揮調查局國家安全維護工作站搜索薛的公司及住處，訊後依違反國安法諭令薛10萬元交保，並限制出境、出海及住居。

薛在北檢偵訊時否認被中國吸收，針對他詢問賴有關特定人士的入出境資料，並提到「大家都是朋友，若有什麼特別的資訊及情資，以後可以互相幫忙一下」等部分，他辯稱只是聚餐閒聊的話題，否認有特別意圖。

北檢比對薛的供述及其透過通訊軟體微信與中國情治人員對話的紀錄，認為薛在聚餐時所刺探的問題，與微信對話紀錄中的內容吻合，話題也不像閒聊時會聊到的內容，不採信薛的供詞。

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