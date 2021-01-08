為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    軍人犯性侵案前後關押22年 第796號解釋讓他重獲自由

    李男犯性侵案前後被關押22年，經大法官公布第796號解釋，讓他重獲自由。示意照。與本新聞事件無關。（記者李立法攝）

    李男犯性侵案前後被關押22年，經大法官公布第796號解釋，讓他重獲自由。示意照。與本新聞事件無關。（記者李立法攝）

    2021/01/08 09:21

    〔記者李立法／屏東報導〕陳姓男子服役期間犯下性侵案被依軍法判處無期徒刑，10年後出獄又犯下竊盜罪被取消假釋續服殘刑再關12年，直到大法官公布釋字第796號解釋，才讓前後被關押22年的李男重獲自由。

    司法院大法官去年11月6日公布的釋字第796號解釋，宣告《刑法》78條對假釋中再犯罪，被判「緩刑或6個月以下徒刑」一律撤銷假釋的作法違憲、即日起失效，除目前在監受刑人可自行向法院提起聲明異議，法務部也主動針對在監執行撤銷假釋續服殘刑的個案進行審查，是否符合假釋資格。

    陳男1986年間犯下性侵案，因當時具軍人身分，被依軍法判處無期徒刑定讞，1996年獲假釋出獄，卻在假釋期滿前4個月犯下竊盜罪被判刑6個月，陳男被軍事法庭撤銷假釋，於2008年入監續服25年殘刑，經得知大法官公布第796號解釋，遂向屏東地院提起聲明議異，要求撤銷屏檢接手軍方對他執行的殘刑，獲得法官裁准。

    屏東地檢署表示，根據大法官第796號解釋，經考量陳姓受刑人對社會危害程度、再犯可能性及刑罰比例等原則後，認為符合繼續假釋要件，已於去年12月17日讓陳男出獄。

    陳男因該起性侵案前後被關押了22年，若繼續服完殘刑，陳男恐怕要等到2033年才能出獄，拜大法官第796號解釋所賜，類似陳男符合假釋資格的受刑人，經法務部審查後，全國已有百餘人重新獲得自由。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    要求「打分手砲」被拒 男硬上前女友害她墮胎判刑4年
    2021/01/06 17:34

    要求「打分手砲」被拒 男硬上前女友害她墮胎判刑4年
    受惠大法官796號解釋 109名假釋犯即刻出監
    2020/12/19 13:43

    受惠大法官796號解釋 109名假釋犯即刻出監

    大睦建設插旗青埔 五案齊發滿足剛需市場
    受惠大法官解釋 假釋後犯輕罪出獄 最高檢：不排除提非常上訴
    2020/11/13 11:23

    受惠大法官解釋 假釋後犯輕罪出獄 最高檢：不排除提非常上訴
    假釋再犯輕罪可免回籠 法務部：立刻通知高檢署辦理
    2020/11/06 21:47

    假釋再犯輕罪可免回籠 法務部：立刻通知高檢署辦理

    諾威量測拓建新無塵室與培訓中心
    社會今日熱門
    送餐爆糾紛 Uber Eats外送員烙「熊貓」痛打社區保全
    2021/01/07 15:19

    送餐爆糾紛 Uber Eats外送員烙「熊貓」痛打社區保全 影片

    撞擊影片曝光！彰化熊貓外送員趕送餐 自撞電線桿死亡
    2021/01/07 10:09

    撞擊影片曝光！彰化熊貓外送員趕送餐 自撞電線桿死亡 影片

    養「珠」名人欠繳千萬罰緩 台北分署一出手讓他繳清
    2021/01/07 10:07

    養「珠」名人欠繳千萬罰緩 台北分署一出手讓他繳清

    車子電瓶沒電卡路中央 警與熱心騎士冒大雨推車
    2021/01/07 11:15

    車子電瓶沒電卡路中央 警與熱心騎士冒大雨推車

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播