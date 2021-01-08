軍人犯性侵案前後關押22年 第796號解釋讓他重獲自由

李男犯性侵案前後被關押22年，經大法官公布第796號解釋，讓他重獲自由。示意照。與本新聞事件無關。（記者李立法攝）

2021/01/08 09:21

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓男子服役期間犯下性侵案被依軍法判處無期徒刑，10年後出獄又犯下竊盜罪被取消假釋續服殘刑再關12年，直到大法官公布釋字第796號解釋，才讓前後被關押22年的李男重獲自由。

司法院大法官去年11月6日公布的釋字第796號解釋，宣告《刑法》78條對假釋中再犯罪，被判「緩刑或6個月以下徒刑」一律撤銷假釋的作法違憲、即日起失效，除目前在監受刑人可自行向法院提起聲明異議，法務部也主動針對在監執行撤銷假釋續服殘刑的個案進行審查，是否符合假釋資格。

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陳男1986年間犯下性侵案，因當時具軍人身分，被依軍法判處無期徒刑定讞，1996年獲假釋出獄，卻在假釋期滿前4個月犯下竊盜罪被判刑6個月，陳男被軍事法庭撤銷假釋，於2008年入監續服25年殘刑，經得知大法官公布第796號解釋，遂向屏東地院提起聲明議異，要求撤銷屏檢接手軍方對他執行的殘刑，獲得法官裁准。

屏東地檢署表示，根據大法官第796號解釋，經考量陳姓受刑人對社會危害程度、再犯可能性及刑罰比例等原則後，認為符合繼續假釋要件，已於去年12月17日讓陳男出獄。

陳男因該起性侵案前後被關押了22年，若繼續服完殘刑，陳男恐怕要等到2033年才能出獄，拜大法官第796號解釋所賜，類似陳男符合假釋資格的受刑人，經法務部審查後，全國已有百餘人重新獲得自由。

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