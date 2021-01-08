雜貨店色老闆猥褻購物女童 判刑4年6月再判賠25萬元

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2021/01/08 09:09

〔記者黃明堂／台東報導〕台東某家雜貨店老闆對前來購物的女童強抱親嘴，還摸胸及私處，被自家監視器錄到局部影像。一、二審均將他依加重強制猥褻罪判刑4年6月，近日台東地院民事庭再判他應賠償女童25萬元，另外還要償還犯罪被害補償金10萬元。

這家雜貨店老闆早有性侵前科，在民國97年間，對到店內拿走報紙的23歲智障女子，以要載她回家告訴她父母為由，叫她坐進小貨車，並在車內強姦得逞，被依妨害性自主罪判關8年半。

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在97年間某晚，1位年僅10歲女童，被爸爸叫去買米酒，她獨自到這家雜貨店買，結果被這位老闆推拉環抱到貨架間隱密處，親吻她嘴唇，並撫摸胸部及私密處。

立於原告身後，以手伸入其衣服內撫摸其胸部，經其表示不要等語，再以手伸入其內褲裡，撫摸其陰部，以此方式違反原告意願，對原告為猥褻行為1次。

後來有人進來買東西，女童趕快跑掉，隔天到校，很高興的向老師說「逃過一次」，才被老師追問出遭猥褻。

雜貨店老闆在一、二審均否認犯行，被判刑後已上訴最高法院，目前仍在審理中。

被害女童另附帶民事向他求償100萬元，雜貨店老闆在審理庭中仍否認犯行，指他被定罪的罪證之一是店內的監視器影帶，但並未拍攝到完整過程；他辯稱鏡頭折射扭曲造成類似「海市蜃樓」現象，鏡頭廣角角度偏移也會造成扭曲及光影反射。

但民事法官綜合各項證據，認為女童之證述內容非虛，堪信為真實，判決他應賠償25萬元。

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