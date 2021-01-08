為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雜貨店色老闆猥褻購物女童 判刑4年6月再判賠25萬元

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2021/01/08 09:09

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東某家雜貨店老闆對前來購物的女童強抱親嘴，還摸胸及私處，被自家監視器錄到局部影像。一、二審均將他依加重強制猥褻罪判刑4年6月，近日台東地院民事庭再判他應賠償女童25萬元，另外還要償還犯罪被害補償金10萬元。

    這家雜貨店老闆早有性侵前科，在民國97年間，對到店內拿走報紙的23歲智障女子，以要載她回家告訴她父母為由，叫她坐進小貨車，並在車內強姦得逞，被依妨害性自主罪判關8年半。

    在97年間某晚，1位年僅10歲女童，被爸爸叫去買米酒，她獨自到這家雜貨店買，結果被這位老闆推拉環抱到貨架間隱密處，親吻她嘴唇，並撫摸胸部及私密處。

    立於原告身後，以手伸入其衣服內撫摸其胸部，經其表示不要等語，再以手伸入其內褲裡，撫摸其陰部，以此方式違反原告意願，對原告為猥褻行為1次。

    後來有人進來買東西，女童趕快跑掉，隔天到校，很高興的向老師說「逃過一次」，才被老師追問出遭猥褻。

    雜貨店老闆在一、二審均否認犯行，被判刑後已上訴最高法院，目前仍在審理中。

    被害女童另附帶民事向他求償100萬元，雜貨店老闆在審理庭中仍否認犯行，指他被定罪的罪證之一是店內的監視器影帶，但並未拍攝到完整過程；他辯稱鏡頭折射扭曲造成類似「海市蜃樓」現象，鏡頭廣角角度偏移也會造成扭曲及光影反射。

    但民事法官綜合各項證據，認為女童之證述內容非虛，堪信為真實，判決他應賠償25萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    闖國小猥褻女童 男子付1百元想多摸一下
    2020/03/08 20:14

    闖國小猥褻女童 男子付1百元想多摸一下
    「姑丈用尿尿地方碰我尿尿地方」... 他猥褻5歲姪女被訴
    2020/01/14 11:10

    「姑丈用尿尿地方碰我尿尿地方」... 他猥褻5歲姪女被訴

    大睦建設插旗青埔 五案齊發滿足剛需市場
    社區總幹事竟是狼！抱8歲女童坐大腿強吻
    2019/11/11 16:35

    社區總幹事竟是狼！抱8歲女童坐大腿強吻
    被控猥褻4歲女兒害腿開開 他獲判無罪理由是...
    2019/10/09 16:55

    被控猥褻4歲女兒害腿開開 他獲判無罪理由是...

    遠傳5G技術力 助攻2021台北跨年
    社會今日熱門
    送餐爆糾紛 Uber Eats外送員烙「熊貓」痛打社區保全
    2021/01/07 15:19

    送餐爆糾紛 Uber Eats外送員烙「熊貓」痛打社區保全 影片

    撞擊影片曝光！彰化熊貓外送員趕送餐 自撞電線桿死亡
    2021/01/07 10:09

    撞擊影片曝光！彰化熊貓外送員趕送餐 自撞電線桿死亡 影片

    養「珠」名人欠繳千萬罰緩 台北分署一出手讓他繳清
    2021/01/07 10:07

    養「珠」名人欠繳千萬罰緩 台北分署一出手讓他繳清

    車子電瓶沒電卡路中央 警與熱心騎士冒大雨推車
    2021/01/07 11:15

    車子電瓶沒電卡路中央 警與熱心騎士冒大雨推車

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播