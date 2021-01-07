甩棍暴打同學！新社高中國中部傳霸凌 教局明派督學督導

台中新社高中國中部傳出校園霸凌事件，教育局目前正透過校方了解中。示意圖。（資料照）

2021/01/07 23:50

首次上稿 22:45

更新時間 23:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中新社高中國中部傳出校園霸凌事件！2名國中二年級學生叫1名男生下跪，甩棍痛打屁股、大腿及小腿，還嗆聲「跟你講啦，當朋友可以啦，不要把我們供出去啦」；台中市教育局表示，目前正透過校方了解詳情。

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〔記者歐素美／台中報導〕台中新社高中國中部傳出校園霸凌事件！2名國中二年級學生叫另一名男同學下跪，拿甩棍打屁股及腿部，還罵三字經。台中市教育局說，3名學生疑因跨年喝酒被老師知道，懷疑其中一人告密，才毆打他，因3名學生有親戚關係，阿嬤有帶被害學生驗傷及到警局報案，加害學生家長也有到被害學生家中道歉。

持續輔導學生

台中市教育局今天深夜表示，3名學生都是新社高中國中部學生，而且有親戚關係，因學生涉及霸凌，已要求校方啟動霸凌處理機制，明天也會派督學到校督導，後續並將持續輔導學生。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出長達2分28秒的霸凌影片，男童跪地被兩人輪流用甩棍打了8下。po文者表示，被打的男童沒有父母，只有1個阿嬤，霸凌事件發生後，阿嬤不知該如何處理，難過地說「不知道怎麼保護孫子」。

影片中，兩名男學生拿著甩棍不斷嗆聲「跪好啦！X你X！」「你知道今天XXX被罵嗎？你知道他爸多嚴嗎？今天被他爸知道，他會多慘？」「我們今天一直跑班導那裡嘛，我們腳會酸耶，讓你腳酸一下」、「我知道會痛，以後不要嘴賤」。被打的男生說「不要打臉，打臉會被發現」，乖乖跪著讓兩名男生用甩棍毆打。

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