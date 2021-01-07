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    1/7 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台東

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/07 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月7日）開獎的第110000006期今彩539開出1注，由台東縣太麻里泰和村外環路96號「得富彩券行」開出。第110000002期威力彩、第110000006期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第110000002期威力彩中獎號碼為「第一區：04、09、12、20、32、35，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎1注中獎，可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎共180注中獎，每注可得4000元；陸獎共1351注中獎，每注可得800元；柒獎共2340注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3011注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8166注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8476注中獎，每注可得100元。

    第110000002期38樂合彩中獎號碼為「04、09、12、20、32、35」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共50注中獎，每注可得5750元；二合共1330注中獎，每注可得750元。

    第110000006期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、06、12、13、15、17、19、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共140注中獎，每注可得500元；肆獎共3070注中獎，每注可得100元。

    第110000006期今彩539中獎號碼為「07、13、22、23、30」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共334注中獎，每注可得2萬元；參獎共8866注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬489注中獎，每注可得50元。

    第110000006期39樂合彩中獎號碼為「07、13、22、23、30」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共509注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3896注中獎，每注可得1125元。

    第110000006期3星彩中獎號碼為「661」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000006期4星彩中獎號碼為「1062」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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