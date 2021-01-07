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    首頁　>　社會

    發生什麼事？老翁受傷倒臥苑裡路旁 附近倒一台破損機車

    68歲老翁今晚被人發現受傷倒臥苑裡台1線路旁，附近也倒了一輛破損機車。（記者蔡政珉翻攝）

    68歲老翁今晚被人發現受傷倒臥苑裡台1線路旁，附近也倒了一輛破損機車。（記者蔡政珉翻攝）

    2021/01/07 21:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕寒流來襲，苗栗縣苑裡鎮台1線北上139.1公里處往通霄鎮路段，今晚有個68歲老翁被發現倒臥路旁，附近有輛機車破損倒地。警消發現老翁脖子受傷，無法說話，趕緊將人送醫。

    救難人員研判，老翁應該是騎機車發生事故，但是自摔或被撞，尚待釐清。當時現場並無其他車輛，警方調閱路口監視器畫面，要查清老翁。

    警方也提醒，近來天氣較冷，民眾開車或騎車出門務必注意安全。

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