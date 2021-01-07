產婦羊水破了！ 家人國道上求助 南投交通隊員警火速開道送醫

埔里鎮民眾PO文指懷孕的姪女羊水突然破了，家人開車緊急送醫，在國道上向縣警局交通隊員警求助，員警協助開道，能夠迅速抵達醫院生產，母嬰均安，因此要特別感謝波麗士大人的幫忙。（圖擷自臉書「埔里人通通＋近來」）

2021/01/07 16:04

〔記者佟振國／南投報導〕感謝波麗士大人！南投縣埔里鎮1名孕婦今天上午突然羊水破了，家人急忙開車將她載往台中市大里區的醫院生產，在國道6號上遇到南投縣警局交通隊的巡邏車，趕緊按喇叭求助，員警了解緊急狀況後則是協助民眾開道，火速將產婦送往醫院順利生產，母親與嬰兒均安，家屬非常感謝波麗士大人的幫忙，特別臉書PO文致謝。

蘇姓民眾在臉書社團「埔里人通通＋近來」PO文表示，懷孕的姪女上午突然羊水破了，家人急忙開車要送往台中市大里區的醫院生產，途中遇到縣警局交通隊2位員警簡竹芳、陳建享，他們特別幫忙帶路，才能順利到達醫院，非常感謝。

請繼續往下閱讀...

交通隊隊長陳志鵬指出，簡竹芳、陳建享2名隊員上午前往埔里鎮執行交通勤務，回程行經國道6號西行線國姓路段，突然後方的車輛急按喇叭與閃燈，似在向警方求助，停靠路肩了解狀況，民眾焦急表示車上有孕婦，羊水已破快要生了，希望儘快趕到台中大里的醫院。

員警則是開警車在前開道，一路從國道6號接國道3號、台74線，再經市區道路，大約10餘分鐘即抵達，順利完成為民服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法