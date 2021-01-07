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    賭博電玩藏身大型購物中心 桃園警破獲扣240機台

    警方破獲廖姓男子經營賭博電玩。（記者周敏鴻翻攝）

    警方破獲廖姓男子經營賭博電玩。（記者周敏鴻翻攝）

    2021/01/07 14:59

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市廖姓男子涉嫌在蘆竹區一處大型購物中心經營電子遊戲場，桃園市政府警察局6日動員60名警力，查獲電子遊戲違法經營賭博電玩，共查扣37萬1950元現金，以及百家樂14人座4組、皇家賽馬10人座1組、賓果行星8人座1組等賭博電玩機台240台，警方訊後已依賭博罪嫌將廖男、16名員工、74名賭客全部送辦。

    警方接獲檢舉，指廖男在大型購物中心經營電子遊戲場，以合法掩護非法，採會員制經營賭博電玩，6日桃園地方檢察署檢察官洪榮甫指揮大批警力，帶回廖男、員工與賭客偵辦，警方說，部分賭客坦承在電子遊戲場贏得點數後，須透過「老鼠」兌換為現金，藉此逃避警方查緝。

    警方共查扣百家樂14人座4組、皇家賽馬10人座1組、賓果行星8人座1組、賓果彩虹6人座2組、滿天星80檯、貴族IGT計7檯、 15輪22檯、斯洛33檯、小鋼珠8 檯、捕漁機4 檯等，數量驚人。

    警方訊後，已依賭博罪嫌將廖男、16名員工、74名賭客，移送桃園地檢署究辦，警方強調，賭博電玩可能讓民眾沉迷，進而導致家庭失和等社會治安問題，警方將會持續掃蕩，以確保民眾生命財產的安全。

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