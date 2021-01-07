為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國民黨為中山獎學金遭凍提救濟 黨產會：受獎人為黨服務無關公益

    國民黨以「孫中山」為名創設獎金「中山獎學金」，前總統馬英九曾獲獎。（資料照）

    國民黨以「孫中山」為名創設獎金「中山獎學金」，前總統馬英九曾獲獎。（資料照）

    2021/01/07 14:24

    〔記者溫于德／台北報導〕黨產會凍結國民黨資黨產，另拒絕國民黨申請支付「中山獎學金」，導致無法對2014年獲獎學子發出1690萬元；國民黨提告救濟。台北高等行政法院今開庭審理，國民黨委任律師張少騰主張，留學契約要求受獎人學成後應歸國服務，無關政治立場且具有公益性，應核准申請；但黨產會律師點出，受獎人是應履行「黨」的義務、支持「黨」的活動，明顯與「公益」無關。

    國民黨1960年以「孫中山」為名創設獎金「中山獎學金」，以資助經過黨內考核合格的黨員出國攻讀碩士，歷來知名獲獎者包括前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、國民黨現任黨主席江啟臣等人。

    黨產會2016年9月凍結國民黨黨產，國民黨後來提出申請，盼以張榮發基金會欠國民黨款項1億元以及中投股權，一同支付2014年9位獲獎者共1690萬元遭拒，目前有1人暫緩出國、1人休學、7人透過借貸求學。

    國民黨委任律師張少騰今主張，留學契約在黨產條例上路前已簽定，黨產會卻拒絕同意國民黨動支，導致受獎人生涯產生巨大影響，且黨產會認為契約中要求受獎人須為黨服務、不具公益性，拒絕同意動支，令人費解，契約最重要的是要受獎人須「返國」服務。

    黨產會委任律師李荃和指出，依中山獎學金契約第11條規定，受獎人必須履行「黨」的義務，並支持「黨」的活動，若留學期滿後退黨或被開除黨籍，也要償還獎學金，可見無關公益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中山獎學金申復解凍 黨產會駁回
    2018/08/15 06:00

    中山獎學金申復解凍 黨產會駁回
    國民黨狂討1690萬中山獎學金 黨產會：去找馬英九捐錢
    2018/03/15 20:04

    國民黨狂討1690萬中山獎學金 黨產會：去找馬英九捐錢

    滙豐卓越理財20週年 守護跨世代客戶
    馬批凍結中山獎學金敗德 黨產會回擊「請國民黨自付」
    2018/03/02 06:00

    馬批凍結中山獎學金敗德 黨產會回擊「請國民黨自付」
    黨產會凍結「中山獎學金」 馬英九痛批「敗德」
    2018/03/01 11:02

    黨產會凍結「中山獎學金」 馬英九痛批「敗德」

    諾威量測拓建新無塵室與培訓中心
    社會今日熱門
    旅美退休分析師返台被騙7500萬元 警鎖定對象追緝中
    2021/01/06 17:29

    旅美退休分析師返台被騙7500萬元 警鎖定對象追緝中

    生母留半只手鐲 台裔美籍少年15年前遭遺棄獲救跨海尋恩人
    2021/01/06 15:32

    生母留半只手鐲 台裔美籍少年15年前遭遺棄獲救跨海尋恩人 影片

    8旬老婦士林夜市遭機車撞殞命 警籲騎士夜間多開頭燈
    2021/01/06 15:34

    8旬老婦士林夜市遭機車撞殞命 警籲騎士夜間多開頭燈

    網友關心家暴案被罰2萬 北市社會局：過度揭露當事人隱私個資
    2021/01/06 15:53

    網友關心家暴案被罰2萬 北市社會局：過度揭露當事人隱私個資

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播