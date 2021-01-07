國民黨為中山獎學金遭凍提救濟 黨產會：受獎人為黨服務無關公益

國民黨以「孫中山」為名創設獎金「中山獎學金」，前總統馬英九曾獲獎。（資料照）

2021/01/07 14:24

〔記者溫于德／台北報導〕黨產會凍結國民黨資黨產，另拒絕國民黨申請支付「中山獎學金」，導致無法對2014年獲獎學子發出1690萬元；國民黨提告救濟。台北高等行政法院今開庭審理，國民黨委任律師張少騰主張，留學契約要求受獎人學成後應歸國服務，無關政治立場且具有公益性，應核准申請；但黨產會律師點出，受獎人是應履行「黨」的義務、支持「黨」的活動，明顯與「公益」無關。

國民黨1960年以「孫中山」為名創設獎金「中山獎學金」，以資助經過黨內考核合格的黨員出國攻讀碩士，歷來知名獲獎者包括前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、國民黨現任黨主席江啟臣等人。

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黨產會2016年9月凍結國民黨黨產，國民黨後來提出申請，盼以張榮發基金會欠國民黨款項1億元以及中投股權，一同支付2014年9位獲獎者共1690萬元遭拒，目前有1人暫緩出國、1人休學、7人透過借貸求學。

國民黨委任律師張少騰今主張，留學契約在黨產條例上路前已簽定，黨產會卻拒絕同意國民黨動支，導致受獎人生涯產生巨大影響，且黨產會認為契約中要求受獎人須為黨服務、不具公益性，拒絕同意動支，令人費解，契約最重要的是要受獎人須「返國」服務。

黨產會委任律師李荃和指出，依中山獎學金契約第11條規定，受獎人必須履行「黨」的義務，並支持「黨」的活動，若留學期滿後退黨或被開除黨籍，也要償還獎學金，可見無關公益。

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