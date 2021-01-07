受聘教球卻上了老闆妻 知名羽球教練挨告通姦無罪、判賠35萬

知名蘇姓羽球教練被控偷腥人妻，遭判賠35萬元。（示意圖）

2021/01/07 11:46

〔記者溫于德／台北報導〕年營收三千萬的某公司老闆，聘僱蘇姓知名羽球教練教全家人打羽球，但蘇卻是小王，與陳姓妻子上旅館偷腥，老闆憤而對小王求償200萬元。台北地院認定小王侵害配偶權，判賠35萬元。可上訴。

老闆另曾對小王提告妨害家庭罪，認罪小王於刑事一審獲判2月徒刑；但去年5月29日通姦除罪，小王於二審獲改判無罪。

請繼續往下閱讀...

本案判決指，老闆主張，他與陳女自2003年6月結婚，2016年7月間，他以每小時1000元代價聘僱蘇男教授全家人打羽球，然而，蘇男卻與妻子交往，並於2019年6月10日赴旅館相姦。

老闆也說，他為了維繫婚姻且不願傷害子女，還須面對子女頻頻詢問為何不再聘僱蘇男教球，導致精神蒙受巨大打擊與壓力，另蘇男在刑事偵查時態度高傲冷漠、未見絲毫悔意，也從未誠心道歉。

至於蘇男僅承認被查獲在旅館相姦的那次，其他與陳女的互動均合乎社會禮儀，且他身為接案自由教練、收入不固定，又逢公立羽球場近年來皆由外包廠商經營，導致他無法取得固定場地及時段教球，200萬元索賠金額過高。

北院審酌蘇男結識陳女時便知悉對方已婚，仍上旅館相姦；另依據蘇男與老闆的通話錄音譯文可知，蘇男相姦期間約1年、次數絕非僅1次，嚴重侵害配偶權，審酌雙方學、經歷，判賠精神慰撫金35萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法