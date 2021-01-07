為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「有緣來同居...」 72歲翁強拉17歲美少女求愛被起訴

    72歲老翁強拉女高中生。示意圖，圖中人物與本新聞無關。（資料照）

    72歲老翁強拉女高中生。示意圖，圖中人物與本新聞無關。（資料照）

    2021/01/07 11:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市72歲的柯姓老翁是命理師，去年8月15日下午，在中市南屯區的某國小前，見尚未年滿18歲的女高中生年輕貌美，他先遞上名片，宣稱可以幫女高中生批命、看八字，聲稱「與妳有緣」，之後突然向足以當他孫女的女高中生求愛，指女高中生可以當他的女朋友同居，被嚇壞的女高中生想逃離現場，被柯姓老翁強拉手腕、禁止離去，台中地檢署偵訊時，他坦承犯行，今天依妨害自由罪起訴。

    起訴書指出，72歲的柯姓老翁，上述時間騎機車行經南屯區某國小前，見年僅17歲女高中生獨自走著，既年輕又漂亮，他先上前遞交名片，指自己精通命理，可以幫女高中生批命、算八字與祭改，攀談之後，他又以「與妳有緣份」等理由，要求女高中生當他的女朋友，兩人可以同居。

    被嚇壞了的女高中生，急著想離開現場，不料，柯姓老翁卻突然伸手，抓住女高中生的左手臂與左手腕，不讓她離去，女高中生不斷掙扎與後退閃躲，堅稱自己急著要去補習，希望能讓她離開，柯姓老翁見對方堅持不從，只好放手做罷，這名女學生逃離後，迅速向市警局四分局報案。

    檢方偵訊時，柯姓老翁坦承犯行，檢方認為他觸犯刑法304條的強制罪，亦即用強暴脅迫等手段，妨害女高中生行使自由離去的權利，且被害人又尚未年滿18歲，聲明法院依兒童及少年福利與權益保障法加重量刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    離譜！女兵被調戲問內褲顏色 申訴長官反要她「廣結善緣」
    2021/01/02 23:38

    離譜！女兵被調戲問內褲顏色 申訴長官反要她「廣結善緣」
    脫褲對女同事說「看到妳的照片會勃起」 北市環保局員工罰2萬
    2021/01/02 15:56

    脫褲對女同事說「看到妳的照片會勃起」 北市環保局員工罰2萬

    大睦建設插旗青埔 五案齊發滿足剛需市場
    年終尾牙慎防性騷！ 北市勞動局：雇主不理最高罰50萬
    2020/12/29 15:11

    年終尾牙慎防性騷！ 北市勞動局：雇主不理最高罰50萬
    推動性別平權 黎巴嫩國會將性騷擾入罪
    2020/12/22 15:09

    推動性別平權 黎巴嫩國會將性騷擾入罪

    遠傳5G技術力 助攻2021台北跨年
    女伴合唱被摸腰 男性騷擾花錢消災
    2020/12/18 07:16

    女伴合唱被摸腰 男性騷擾花錢消災
    社會今日熱門
    旅美退休分析師返台被騙7500萬元 警鎖定對象追緝中
    2021/01/06 17:29

    旅美退休分析師返台被騙7500萬元 警鎖定對象追緝中

    「總統鞋師傅」行賄判2年可易科罰金 受賄警官減判為3年徒刑
    2021/01/06 12:25

    「總統鞋師傅」行賄判2年可易科罰金 受賄警官減判為3年徒刑

    謝和弦與莉婭為偷情判賠120萬 Keanna：做錯事的人應得到懲罰
    2021/01/06 12:33

    謝和弦與莉婭為偷情判賠120萬 Keanna：做錯事的人應得到懲罰

    百年烏日警察官吏派出所「入厝」 辦公充滿檜木香
    2021/01/06 12:29

    百年烏日警察官吏派出所「入厝」 辦公充滿檜木香

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播