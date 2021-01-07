「有緣來同居...」 72歲翁強拉17歲美少女求愛被起訴

72歲老翁強拉女高中生。示意圖，圖中人物與本新聞無關。（資料照）

2021/01/07 11:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市72歲的柯姓老翁是命理師，去年8月15日下午，在中市南屯區的某國小前，見尚未年滿18歲的女高中生年輕貌美，他先遞上名片，宣稱可以幫女高中生批命、看八字，聲稱「與妳有緣」，之後突然向足以當他孫女的女高中生求愛，指女高中生可以當他的女朋友同居，被嚇壞的女高中生想逃離現場，被柯姓老翁強拉手腕、禁止離去，台中地檢署偵訊時，他坦承犯行，今天依妨害自由罪起訴。

起訴書指出，72歲的柯姓老翁，上述時間騎機車行經南屯區某國小前，見年僅17歲女高中生獨自走著，既年輕又漂亮，他先上前遞交名片，指自己精通命理，可以幫女高中生批命、算八字與祭改，攀談之後，他又以「與妳有緣份」等理由，要求女高中生當他的女朋友，兩人可以同居。

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被嚇壞了的女高中生，急著想離開現場，不料，柯姓老翁卻突然伸手，抓住女高中生的左手臂與左手腕，不讓她離去，女高中生不斷掙扎與後退閃躲，堅稱自己急著要去補習，希望能讓她離開，柯姓老翁見對方堅持不從，只好放手做罷，這名女學生逃離後，迅速向市警局四分局報案。

檢方偵訊時，柯姓老翁坦承犯行，檢方認為他觸犯刑法304條的強制罪，亦即用強暴脅迫等手段，妨害女高中生行使自由離去的權利，且被害人又尚未年滿18歲，聲明法院依兒童及少年福利與權益保障法加重量刑。

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