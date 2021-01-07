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    LINE「斷臂殘猿」譏笑身障教授 中山大學生吃官司

    中山大學莊姓教授遭嘲笑，控告前劉姓學生公然侮辱罪。（記者張忠義攝）

    中山大學莊姓教授遭嘲笑，控告前劉姓學生公然侮辱罪。（記者張忠義攝）

    2021/01/07 07:31

    〔記者鮑建信／高雄報導〕國立中山大學右手身障的莊姓教授在麵攤吃飯，被林姓學生用手機拍照後，PO在有48人的物理系群組，結果另名劉姓學生卻留言「斷臂殘猿」辱罵，涉嫌妨害名譽罪，劉被高雄地檢署提起公訴。

    起訴書指出，劉生前為中山大學物理系學生，右手肢體障礙的莊姓教授任教物理系，2人為師生關係。2018年2月14日下午5點多，該校物理系林姓學生在住處樓下麵攤偶遇莊，於是用手機拍攝他用餐照片後，立即PO在有48位成員「中山大學109級物理系」群組，並留言：「猜我他媽遇見了誰」、「力學教授」等語。

    不久，當時還是學生的劉姓被告，看到該照片和留言，回應：「斷臂殘猿」等語，涉嫌辱罵、嘲笑、譏諷莊身障。

    2020年6月5日，莊在臉書「中山物理板」社團內，發現該系另名許姓學生所張貼的文章，內有上開群組截圖，憤而前往鼓山分局，控告林姓、劉姓2人涉嫌公然侮辱罪嫌，並被移送高雄地檢署偵辦。

    據了解，林姓學生指稱，莊姓教授側面對著他，當時又是寒假期間，才會說看了他右手才確認，只是做事實陳述，而義肢可做為辨認一個人的特徵，絕對沒有歧視身障人士的意思。

    劉姓被告則說，只是單純開玩笑，否認有貶抑的意見。

    承辦檢察官調查，林張貼莊側面用餐照，並指說是教授，客觀上尚屬中性，沒有嘲諷、譏笑的意思。至於「猜我他媽遇見了誰」，用語雖然不雅，應該是發語詞、語助詞，沒有辱罵的犯意，因此認定罪證不足。

    檢方並說，莊姓教授於2020年6月5日獲悉始知遭辱，並在同月15日提出告訴，尚未罹於告訴期間。

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