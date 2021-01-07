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    首頁　>　社會

    紡織大亨喬警界人事？ 南市警局澄清：不是翁茂鍾

    白河分局偵查隊長記堂源（右一）破獲國民黨市黨部炸彈案，去年6月獲頒警政署全國模範警察，與總統蔡英文合影，但他被指控與基層搶功，且背後有地方仕紳庇護。（記者王捷翻攝）

    白河分局偵查隊長記堂源（右一）破獲國民黨市黨部炸彈案，去年6月獲頒警政署全國模範警察，與總統蔡英文合影，但他被指控與基層搶功，且背後有地方仕紳庇護。（記者王捷翻攝）

    2021/01/07 07:24

    ［記者王捷／台南報導］司法界傳出醜聞，紡織大亨翁茂鍾長年以禮物、客製化襯衫攏絡檢警調與司法官，外傳這位台南士紳與警界高層關係良好，新聞熱頭上，地方人士將翁與白河分局偵查隊長記堂源連續3次出包沒下台，迄今穩坐官位作聯想，但南市警局澄清，與翁無關。

    本報今日獨家報導，「全國模範警察」南市警白河分局偵查隊長記堂源，因破獲2年前的國民黨部炸彈客案有功，不僅獲得殊榮，前任局長周幼偉還提報破格升遷，但今年被駁回，傳言是記堂源搶功導致，且他在偵查隊任內，連3次出包卻沒下台，引起基層反彈，但警高層有意拔官，卻傳出「外力」介入，讓警高層受到政治壓力。

    儘管市警局嚴正否認受到體制外壓力，但基層仍議論紛紛，懷疑也許警方高層的壓力與紡織大亨翁茂鍾有關係，但市警局明確否認。

    據了解，長期介入南市警人事另有其人，該企業家長期介入警方人事案，也是提拔記堂源破格升官的重要推手。

    這位企業家同樣從事紡織業相關行業，企業家靠成衣起家，在國內、海外都有分店，同時郊區也有多筆土地，長期資助政治人物，同樣以飲宴、喬人事的方式，投資自己中意的警界人士，同時他也相當敢挺，只要他欣賞的警官被檢討，他不惜與主官翻臉，是評價兩極的地方聞人。

    警界有一說，前市警局長黃宗仁突然遭到撤換，可能也與這位企業家相關，因此讓上任快半年的局長詹永茂有所顧忌。

    不過，市警局今天清晨回應，對於幹部的職務調整，主官有絕對的權責，也是應該捍衛的權責，一旦請託「外力」幫助，警方就無法公正執法，也呼籲各分局主官不要鄉愿，不適任的幹部就應該報調。

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