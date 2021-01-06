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    1/6 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落桃園

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/06 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月6日）開獎的第110000005期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市蘆竹區中興里上興路212號1樓的「錢現彩券行」開出，第110000005期雙贏彩頭獎摃龜。

    第110000005期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、10、11、12、13、14、15、18、22」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共158注中獎，每注可得500元；肆獎共1999注中獎，每注可得100元。

    第110000005期今彩539中獎號碼為「10、12、29、32、36」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共165注中獎，每注可得2萬元；參獎共6314注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6862注中獎，每注可得50元。

    第110000005期39樂合彩中獎號碼為「10、12、29、32、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共145注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6866注中獎，每注可得1125元。

    第110000005期3星彩中獎號碼為「480」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000005期4星彩中獎號碼為「8055」，正彩共26注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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