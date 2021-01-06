組濫倒廢棄土集團 暴力討債男300萬交保

宋男組濫倒廢棄土集團，在苗栗縣違法棄置棄土。（士檢提供）

2021/01/06 19:46

〔記者溫于德／台北報導〕被控暴力討債的宋男，另涉嫌與多家運輸公司組成濫倒廢棄土集團，在苗栗縣鄉鎮違法棄置回填。士林地檢署昨拘提宋等37嫌到案，今諭令宋300萬元交保，另10名被告交保金額5萬元至100萬元不等，其餘26嫌均請回。

士檢稍早發新聞稿指出，全案源於刑事警察局偵查第四大隊接獲民眾報案稱，因債務問題遭宋指示小弟毆打成傷，後查出宋還在苗栗縣經營砂石公司，與多家運輸公司組成濫倒廢棄土犯罪集團，自去年起承攬苗栗縣多處廠房興建工程的土石方清除處理業務。

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檢方指出，宋男為減少棄土處理費用並轉取差價，未將土石送往合法土資場，而是指示砂石車司機將土石違法廢棄載苗栗縣造橋鄉等多個偏遠地區

士檢主任檢察官陳彥章、檢察官劉畊甫昨指揮警方，並會同環境保護署環境督察總隊北區環境督察大隊，搜索北市、新北市、新竹縣、苗栗縣等24處，扣得犯罪所得、工程合約、運送聯單、帳冊等事證，同時拘提或逮捕宋等29人，另通知8名犯罪嫌疑人與10名證人到案說明

經漏夜複訊，檢察官認定宋涉犯廢棄物清理法等罪嫌，諭令300萬元交保，另10名被告以5萬元至100萬元不等金額交保，其餘26嫌均請回。

廢棄土在苗栗縣違法棄置。（士檢提供）

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